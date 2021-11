Professores vão ensinar alunos a salvar vidas

Alexandra Inácio Hoje às 08:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de quatro mil docentes do Secundário vão receber formação em Suporte Básico de Vida. Depois, têm de ensinar os alunos.

Até abril, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) pretende dar formação a entre 3500 a quatro mil professores do Ensino Secundário em Suporte Básico de Vida (SBV) e Desfibrilhação Automática Externa (DAE). A intenção é que, depois, esses docentes façam "uma difusão massiva" desses conhecimentos aos alunos. Os professores, em especial os de Educação Física, terão de formar todos os estudantes a seu cargo e outros profissionais.

O projeto arrancou no Alentejo, mas já há mais de cem ações agendadas em escolas do Norte, do Centro, de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve (ler Saber Mais). O INEM considera que o conhecimento deste conjunto de procedimentos "pode salvar vidas e deve ser incorporado, desde cedo, na vida de cada cidadão". De acordo com os dados do INEM enviados ao JN, o número de desfibrilhadores em estabelecimentos de ensino (do pré-escolar ao Ensino Superior, público e privado) mais do que triplicou desde 2018, passando de 64 para 216 equipamentos em 2021, num universo superior a oito mil unidades orgânicas. Os equipamentos foram adquiridos no âmbito de projetos de municípios (por exemplo, as câmaras de Sintra e de Ponte de Lima adquiriram DAE para todos os agrupamentos dos concelhos) ou por iniciativa das próprias escolas.