Temperaturas elevadas deixam país em estado de emergência durante uma semana

Erika Nunes Hoje às 20:52, atualizado às 21:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal entrou em estado de emergência durante uma semana e o Governo decretou "tolerância zero" a quem fizer fogo nos dias quentes que se seguem.

Portugal está em estado de alerta, entre as zero horas desta sexta-feira e as 23,59 horas do dia 8, para enfrentar os riscos elevados de incêndio devido às altas temperaturas previstas. O Governo declarou tolerância zero ao uso de fogo ou maquinaria em meios rurais e não exclui novas medidas, mas apelou às atitudes individuais. O presidente da República também pediu a "colaboração de todos" para salvaguardar vidas e bens. Ao final desta quinta-feira, mais de mil bombeiros e duas dezenas de meios aéreos combatiam quatro incêndios, em Sever do Vouga, Guarda, Carrazeda de Ansiães e Ourém.

"O Governo irá acionar a declaração de alerta para limitar todas as ações que possam pôr em risco as populações e criar todas as condições que permitam garantir a mobilização dos recursos necessários e indispensáveis para o esforço que os próximos dias irão exigir", explicou, hoje, o ministro da Administração Interna. José Luís Carneiro acrescentou que, nos próximo dias, existirá um elevado grau de severidade meteorológico, em que os níveis de humidade vão estar muito baixos e as temperaturas muito altas com vegetação muito seca.

Proibido fazer fogo

Entre as limitações impostas estão, explicou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a proibição de fazer fogo em meio rural e florestal, que inclui fumar ou fazer queimas, além do uso de maquinaria agrícola com ignição. A população deve alertar o 112 caso aviste "qualquer coluna de fumo".

Durante a próxima semana, o dispositivo de combate a incêndios será reforçado com 535 bombeiros que estarão nas zonas com maior probabilidade de haver danos causados por ignições e haverá maior vigilância e capacidade de intervenção por parte da GNR e de elementos do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

PUB

A memória dos incêndios de Pedrógão ainda está fresca, pelo que Marcelo Rebelo de Sousa apelou à "colaboração de todos" para garantir a segurança de todos.

Quatro incêndios de grandes proporções lavravam esta quinta-feira em Portugal, combatidos por 1045 operacionais e 20 meios aéreos. Na Guarda, a autoestrada A23 foi cortada a partir das 15,30 horas, entre os nós de Benespera e Belmonte, devido a um incêndio que começou pelas 14.11 horas e que, ao fim do dia, estava a ser combatido por 298 operacionais, apoiados por 84 viaturas e quatro meios aéreos.

Em Sever do Vouga um incêndio florestal começou pelas 12,18 horas e, ao final do dia, ainda estava a ser combatido por 368 operacionais, apoiados por 107 viaturas e oito meios aéreos. Mais dois incêndios, em Carrazeda de Ansiães e em Ourém, ocupavam, respetivamente, 130 homens e dois meios aéreos e 220 bombeiros e seis aviões.

Viseu, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco e Santarém estão em alerta laranja, a partir desta sexta-feira, devido ao elevado de incêndio florestal.

Recomendações

Beber sem sede

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda que, nos dias mais quentes, as pessoas aumentem o consumo de água ou de sumos de fruta natural sem açúcar, bebendo mesmo sem ter sede. Este conselho deve ser especialmente reforçado junto de crianças, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física e idosos. Deve evitar-se o consumo de bebidas alcoólicas, que agravam a desidratação.

À fresca e à sombra

Evite a exposição direta ao sol, especialmente entre as 11 e as 17 horas, e utilize protetor solar, renovando a aplicação após banhos na praia ou piscina ou a cada duas horas. A DGS lembra que crianças com menos de seis meses não devem ser expostas ao sol. Os grupos mais vulneráveis devem procurar ambientes frescos e arejados ou climatizados.

Proteção extra

Nos dias de maior calor, a DGS recomenda que se evitem atividades que exijam grandes esforços, nomeadamente desportivas e de lazer no exterior. Aconselha o uso de roupas soltas e opacas que cubram a maior parte do corpo, chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção ultravioleta.