Protestos em todo o país pelo direito à habitação

O Movimento Os Mesmos de Sempre a Pagar realiza, esta quinta-feira, ações de protesto por todo o país pelo direito à habitação. Em causa está o aumento das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu, que atingiu o valor mais elevado dos últimos 14 anos. No dia em que o Governo reúne em Conselho de Ministros para discutir novas medidas nesta área, o movimento exige soluções ao Executivo.

"Estamos perante o aprofundamento das injustiças e das desigualdades. Os salários e as pensões perdem poder de compra. Os preços de bens e serviços essenciais não param de aumentar, incluindo os custos com a habitação, e os grupos económicos, com destaque para os bancos, estão a alcançar lucros nunca vistos" aponta o movimento, em comunicado.

O protesto foi marcado para o mesmo dia em que decorre uma reunião do Conselho de Ministros para debater novas medidas na área da habitação.

O movimento estima que haja mais de um milhão de famílias com empréstimos à habitação em Portugal. "As prestações aumentam 100, 200, 300, 400 euros. Há algumas famílias cujas prestações aumentaram 80%, isto, quando a banca obtém lucros escandalosos". Se não forem tomadas medidas, a situação vai complicar a vida a muitas famílias, que poderão "entrar em situação de incumprimento ou serem obrigadas a deixar a sua casa", insiste o movimento.

Estão agendados protestos para Coimbra, Régua, Covilhã e Braga. Aliás, em Braga o protesto será feito, com um acampamento em frente ao Banco de Portugal.