Provas do 9.º vão ter nota e todas as respostas vão contar

As provas de Português e de Matemática do 9.º vão ser retomadas este ano, depois de terem sido suspensas em 2020 e 2021 por causa da pandemia. Não vão contar para a aprovação das disciplinas, mas serão classificadas com uma nota e deixarão de ter perguntas de opção, à semelhança dos exames do Secundário como estava previsto.

"A classificação final será a que resultar da soma dos pontos obtidos nas respostas à totalidade dos itens", lê-se na retificação publicada pelo Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), responsável pela elaboração dos exames e provas nacionais. Ou seja, as provas não vão contar para a nota final (antes de serem suspensas contavam cerca de 30%) mas ainda assim vão ser classificadas com um valor quantitativo (em percentagem). E como a intenção do Governo é diagnosticar as aprendizagens realizadas, o IAVE decidiu mudar o modelo que estava previsto. Este ano, recorde-se, iria ser aplicado ao 9.º ano o modelo adotado para os exames do Secundário, desde 2020, com um grupo de questões opcionais em que só contam para a classificação as melhores respostas.

"As provas finais do 9.º ano, no presente ano letivo, têm somente a função de diagnóstico das aprendizagens dos alunos, pois não contabilizam para a aprovação dos alunos nas disciplinas e no ciclo de estudos. Pelo facto de as provas finais terem uma função de diagnóstico, o IAVE optou por alterar o modelo inicialmente previsto (com itens "opcionais"), determinando que todos os itens concorrem para a classificação final da prova", justificou o IAVE em resposta enviada ao JN.

À semelhança do que acontece com as provas de aferição do 2.º, 5.º e 8.º anos, este ano, também serão produzidos relatórios sobre o desempenho dos alunos do 9.º para cada agrupamento (REPA) mas não relatórios individuais por aluno.

A prova de Português Língua Não Materna está agendada para 17 de junho, a de Matemática para dia 21 e a de Português para 23. As pautas da primeira fase serão afixadas a 11 de julho. A segunda fase realiza-se entre 20 (prova de Matemática) e 22 de julho (provas de Português) e as notas são divulgadas a 5 de agosto.

Este ano, recorde-se, também vão ser retomadas as provas de aferição do 2.º, 5.º e 8.º anos. E os exames do Secundário voltam apenas a contar para acesso ao Ensino Superior e não para conclusão do ciclo.