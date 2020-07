Próximo ano letivo com mais dias de aulas para quem não tem exames

R. S. Hoje às 16:20, atualizado às 17:11 Facebook

O próximo ano letivo vai ser mais longo para quem não tiver exames, decidiu o ministério da Educação, que tem na manga três cenários para o regresso às aulas.

"Aumentámos os dias de aulas" para os alunos que não têm exames no próximo ano letivo, cujo início está marcado para 14 a 17 de setembro, anunciou, esta sexta-feira, o ministro da Educação, explicando que a interrupção letiva da Páscoa será mais curta e o terceiro período mais longo.

Justificando-se com a importância de a comunidade escolar se preparar "para o pior", Tiago Brandão Rodrigues disse, em conferência de imprensa, que estão previstos três cenários para o regresso às aulas: o presencial, que só deverá ser colocado de lado em situação excecional e que irá privilegiar os alunos do pré-escolar e do 1.º e 2.º ciclos; o misto, com aulas alternadas entre aulas presenciais, síncronas e trabalho autónomo orientado; e não presencial, à distância.

Regime presencial é regra e aprendizagens essenciais prioridade

"O regime regra é o ensino presencial", salientou o governante, acrescentando que serão prioridade, além dos alunos mais novos, também os alunos de ação social escolar que mostrem necessidade de ensino presencial, os alunos em risco ou sinalizados, aqueles para quem seja ineficaz os regimes não presenciais e as crianças apoiadas pela intervenção precoce, uma vez que são "as mais vulneráveis".

As primeiras cinco semanas de aulas servirão para consolidar conhecimentos, disse Brandão Rodrigues, apontando que "as aprendizagens essenciais serão o foco da construção dos currículos" - na anterior legislatura, o Governo criou documentos intitulados de "Aprendizagens Essenciais" que determinam a orientação curricular base na planificação, realização e avaliação do ensino. "É preciso centrarmo-nos no essencial", justificou o governante, anunciando ainda que haverá um programa de mentorado para professores e um reforço na sua formação, com programas relacionados com avaliação, ensino à distância e literacia digital.

Mais créditos horários para as escolas

Houve "menos de 10" professores infetados e contágios aconteceram fora de ambiente escolar

Indo ao encontro de uma das exigências dos diretores reivindicadas nas últimas semanas, o ministro anunciou que vai haver mais professores com crédito horário. A alteração vai permitir, diz Brandão Rodrigues, que cada escola defina a solução mais adequada para os seus alunos, já que haverá um reforço do tempo dos docentes. "O crédito horário será o equivalente a 2500 professores", o que significa "que um professor que agora tinha um horário de 16 horas pode passar a ter mais seis horas para esta faceta". "Na prática, corresponde a 2500 horários completos de professores", explicou o governante.

O ministro anunciou ainda que haverá contratação efetiva para os professores que suplementam as equipas multidisciplinares de apoio à educação especial e que serão contratados mais psicólogos para as escolas.

Na quinta-feira, foi aprovada em Conselho de Ministros a resolução que estabelece medidas excecionais e temporárias para a organização do ano letivo 2020/2021, com o objetivo de que o regresso às escolas seja feito em segurança. As medidas aprovadas, segundo comunicado do Conselho de Ministros, dizem respeito "aos regimes do processo de ensino e aprendizagem; à gestão do currículo; aos deveres dos alunos; e ao reforço das condições conducentes à recuperação das aprendizagens, sendo ainda identificadas medidas excecionais de promoção e acompanhamento das aprendizagens".