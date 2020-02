PSD condenado a pagar cartazes em São Pedro do Sul

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 10:02 Facebook

O PSD foi condenado a pagar 6670 euros a um serralheiro por estruturas de cartazes para as eleições autárquicas de 2017, em São Pedro do Sul, distrito de Viseu.

O partido queria que o candidato e o mandatário financeiro local assumissem a dívida. Porém, o Tribunal da Relação de Coimbra considerou que estes agiram com poderes de representação do partido. E, mesmo abusando dessa representação, ela existia e vinculou o PSD que, assim, terá de pagar a despesa.

Em 2017, a candidatura do PSD à Câmara de São Pedro do Sul contratou um serralheiro para construir e montar duas estruturas metálicas com 8x3 metros. O profissional ainda cedeu e montou várias estruturas suas com 3x2 metros e reparou outras do PSD. No final, apresentou uma conta de 11 207 euros. Pagaram-lhe 3537 euros. Os restantes 7670 euros ficaram em dívida. E aqui começaram os problemas.