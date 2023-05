PSD quer que Governo declare situação de seca

Joana Amorim Hoje às 12:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Grupo parlamentar do PSD pede apoios à alimentação animal e critica inação do Governo

Inconformado com a "falta de ação do Governo" e preocupado com as previsões de tempo quente e seco no presente mês, o Grupo Parlamentar do PSD entregou, no passado dia 5, um projeto de resolução onde recomenda ao Governo que "declare a situação de seca no território nacional" e que "defina um valor para o apoio à alimentação animal para os efetivos que tenham de recorrer à 'alimentação à mão'".

Por outro lado, o partido quer ainda que o Executivo "estime a diminuição de área cultivada nas diversas culturas, resultante da seca, e acione os competentes mecanismos extraordinários de apoio no âmbito da Política Agrícola Comum (PAC)". Bem como "limite o preço da água no perímetro de rega do Alqueva, evitando novos aumentos no preço da água para os regantes".

PUB

Na sua exposição, o Grupo Parlamentar do PSD denuncia a ausência de uma política para a água, defendendo uma "visão holística sobre a gestão da água e que o país se posicione com uma estratégia própria, criando as condições necessárias para reduzir a sua dependência de Espanha". Face aos atuais dados de seca hidrológica e meteorológica, dizem ser de "admitir que a dimensão da seca durante este ano venha a alcançar proporções mais preocupantes do que a verificada em 2022, que foi um ano de seca grave".

Com a seca "a comprometer, especialmente na região Sul, as culturas de primavera-verão e a alimentação animal", o partido denuncia que, "a todo este cenário, assiste o Ministério da Agricultura e Alimentação completamente alheado", pelo que o partido "não se conforma com essa falta de ação do Governo".