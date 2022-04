PSD vai abster-se na votação da moção de rejeição do Chega

JN Hoje às 15:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Rui Rio revelou, esta quinta-feira, à chegada à Assembleia da República, que o PSD vai abster-se na votação da moção de rejeição do programa do governo apresentada pelo Chega, considerando que é "apenas um número mediático".

O ainda líder do PSD afirmou que a moção "não tem efeito prático nenhum" e por isso, o PSD vai abster-se. "Nós não participamos, assistimos", garantiu Rui Rio.

O Parlamento vai debater, esta quinta e sexta-feira, o programa do XXIII Governo Constitucional, que corresponde na sua quase totalidade ao programa eleitoral que o PS apresentou para as legislativas de 30 de janeiro

André Ventura anunciou, na terça-feira, que o Chega vai apresentar uma moção de rejeição ao programa do Governo por ser o "mais vago dos últimos 25 anos" e mostrar uma "grande inadaptação" ao contexto provocado pela guerra. Ventura desafiou ainda a Direita portuguesa, mais concretamente o PSD e a IL a aprovarem a moção, afirmando que o voto contra do PSD é o equivalente a "viabilizar" o Governo do PS.

Uma vez que o PS venceu as últimas legislativas com maioria absoluta, elegendo 120 dos 230 deputados da Assembleia da República, a moção será chumbada no Parlamento, pelo que não passará de um mero gesto político.