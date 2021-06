Quarta onda pandémica atinge Lisboa e ameaça alastrar a outras regiões

Alfredo Maia com Joana Amorim Hoje às 08:25 Facebook

Capital deve passar nesta semana o limiar dos 480 casos de contágio por 100 mil habitantes e Porto pode entrar em estado de alerta. Relatório da DGS confirma subida.

Lisboa está com 402 casos de covid-19 a 14 dias por 100 mil habitantes e vai passar o limiar dos 480 nesta semana, devendo recuar duas fases no desconfinamento por estar há duas semanas acima dos 240/100 mil. E no que resta da semana, quase todos os municípios em redor da capital vão passar a fasquia dos 240 casos, enquanto o Porto já passou os 120 por 100 mil e vai "engordar" a lista dos concelhos em estado de alerta.

O aviso é do matemático Carlos Antunes, um dos peritos em modelação da progressão da pandemia de covid-19 que mais se têm destacado nesta crise. Com um fator de transmissibilidade (Rt) de 1,2, "torna-se cada vez mais difícil controlar a infeção na capital e na região da AML" (Área Metropolitana de Lisboa), avisou ontem, na sua página na rede social Facebook, na véspera da reunião do Conselho de Ministros que deverá decidir novas medidas.