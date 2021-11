Quarto dia consecutivo com mais de dois mil casos de covid em Portugal

Hoje às 14:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 2333 casos de covid e 10 mortes associadas à doença. Desde quarta-feira que as novas infeções superam a barreira das duas mil.

Mantém-se a tendência crescente de casos de covid-19 em Portugal. Pelo quarto dia consecutivo, o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) dá conta de mais de dois mil infetados: 2333. Um aumento de 517 face ao passado sábado, 13 de novembro, quando foram contabilizados 1816.

Desde o início da pandemia morreram 18.310 pessoas, 1.119.784 contraíram a doença e 1.058.461 recuperaram, 1581 delas nas últimas 24 horas. O número de casos ativos subiu para um total de 43.013: mais 742 do que ontem.

Sem surpresas, tendo em conta a situação dos últimos dias, é a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) que contabiliza a maior parte dos infetados, 855, seguindo-se o Norte, com 633, o Centro com 430, o Algarve com 167, o Alentejo com 127, a Madeira com 94 e os Açores com 27.

Das dez vítimas mortais, quatro foram reportadas em LVT, havendo ainda duas no Norte, duas no Centro, uma no Algarve e outra na Madeira. Em termos de faixas etárias, são seis octogenários, três pessoas na casa dos 70 anos e uma na dos 60.

Desde 18 de setembro que não havia tantos doentes graves

PUB

Pelo 14.º dia consecutivo, o número de internados nos hospitais portugueses subiu. Estão, agora, hospitalizadas 544 pessoas, mais 16 do que ontem. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão mais nove infetados, 88 no total.