Quase 40 mil recuperados em dia com 49 mortos por covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:21, atualizado às 14:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Em 24 horas, há mais 49 mortos por covid-19 e 27.916 novas infeções pelo coronavírus SARS CoV-2. Quase 40 mil recuperados. Incidência a subir.

Portugal regista um total de 19.905 óbitos associados à covid-19 e 2.639.802 infeções confirmadas desde o início da pandemia no país, em março de 2020. O mês de janeiro chega ao fim depois de bater por seis vezes o máximo de casos diários - o valor mais elevado data da passada quinta-feira, dia 27, com 65.706 novos casos.

Esta segunda-feira, das 27.916 novas infeções confirmadas, 14.536 dizem respeito à zona Norte do país. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo com mais 7038, a região Centro com mais 3362, o Algarve com mais 983, os Açores com mais 798, o Alentejo mais 662 e a Madeira com mais 537.

É também no Norte que ocorreram mais vítimas mortais por covid-19, com registo de 24 dos 49 óbitos indicados no boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Direção-Geral da Saúde. Em Lisboa e Vale do Tejo morreram 11 doentes infetados, no Centro oito, no Algarve quatro e no Alentejo e na Madeira um em cada região.

Destaque para o número que recuperados, que supera com larga margem os novos casos diários: são mais 39.596 pessoas sem covid-19, elevando o total para 2.033.747.

Nos hospitais deram entrada mais 72 doentes com o novo coronavírus, pelo que, atualmente há 2469 internados e 160 continuam em estado grave em unidades de cuidados intensivos.

Em dia de atualização da matriz de risco, o número de novos casos de covid-19 por cem mil habitantes nos últimos 14 dias subiu para 6836,6 (6130,9 na passada sexta-feira) e o risco de transmissibilidade Rt desceu para 1,13 (1,16 na atualização anterior).