Quase toda a tripulação do "Princesa Santa Joana" com covid-19

Autoridades de saúde canadianas confirmam um total de 31 casos numa tripulação de 39. Outro navio de pesca de Aveiro tem cinco casos.

Há 23 novos casos positivos de covid-19 entre a tripulação do navio de pesca português "Princesa Santa Joana", que está ancorado há uma semana na baía de Conception, perto do porto de St. John's. A outra embarcação, do mesmo armador, que atracou anteontem no Canadá, tem cinco doentes confirmados.

De acordo com a imprensa canadiana, o Departamento de Saúde da província de Terra Nova e Labrador confirmou 23 novos casos a bordo do "Princess Santa Joana", que se somam aos oito já conhecidos. A informação eleva, assim, para 31 o número de infetados, num navio que tem uma tripulação de 39 efetivos.

Aquele Departamento de Saúde referiu, ainda, que toda a tripulação está a ser testada. O tripulante em estado mais grave continua hospitalizado. Os restantes estarão a bordo em isolamento.

Em isolamento

Segundo informação ao JN da Direção-Geral de Saúde (DGS), que não menciona o número de casos positivos, o comandante do "Princesa Santa Joana" tem enviado "o registo e a evolução dos casos dos tripulantes com regularidade".

"Os tripulantes que testaram positivo necessitam de 10 dias para poderem ter alta e os que estão em isolamento por contacto com casos positivos necessitam de 14 dias de confinamento", acrescenta esta autoridade de saúde portuguesa.

Na outra embarcação, o "Santa Cristina", a DGS aponta informações veiculas pelo comandante do navio para referir a existência de cinco casos positivos de covid-19. "Por informação do Comandante do navio neste momento existem 5 casos positivos, que já foram observados e retornaram a bordo", referiu a DGS.