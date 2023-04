Quer celebrar o 25 de Abril? Este é o roteiro das festas

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 17:12 Facebook

De Norte a Sul, Portugal celebra os 49 anos do 25 de Abril com um vasto programa cultural, que inclui concertos gratuitos, convívios, fogo de artifício e muitos outros eventos. No feriado, Lisboa e Porto acolhem os habituais desfiles comemorativos da Revolução dos Cravos; na capital, o Parlamento, a residência oficial do primeiro ministro e a Câmara Municipal abrem as portas ao público. O JN faz um resumo das festividades que ocorrem esta segunda e terça-feira por todo o país.

LISBOA:

- DIA 24 - a partir das 16.30 horas (Palácio Baldaya, em Benfica): Festival 2504, que inclui visita a "Amílcar Cabral, uma Exposição" e uma conversa no âmbito da campanha #NãoPodias, com o tema "Não Podias Ser Europeu".

- DIA 24 - 17 horas (Largo do Carmo): Arraial do Carmo, evento promovido por cerca de três dezenas de associações; inclui música, dança, poesia e gastronomia

- DIA 24 - 21 horas (Chapitô): programação com várias animações; curadoria de António Moreira Antunes

- DIA 24 - 22 horas (Terreiro do Paço): concertos do espetáculo "Abril em Flor", com Vitorino, Mafalda Veiga, Márcia, Luís Trigacheiro, Zeca Medeiros e as Cantadeiras e Cantadores do Redondo; em vídeo, poemas da autoria de nomes como Manuel Alegre, Sophia de Mello Breyner, Jonas Negalha e Ruy Belo serão declamados por Aldina Duarte, Capicua, Carlão e Tim

- DIA 25 - 15.30 horas/18.30 horas (última entrada): o Parlamento abre portas aos cidadãos, que poderão conhecer os espaços mais emblemáticos e circular entre o Palácio de São Bento e a residência oficial do primeiro-ministro, que também abrirá ao público; entrada livre mas limitada à capacidade dos espaços

- DIA 25 - 14.30 horas/18.30 horas: a residência oficial do primeiro-ministro (Palacete de São Bento) abre portas aos cidadãos; inclui animação cultural para todas as idades e concertos de Ana Moura e Nenny

- DIA 25 - 10 horas/18 horas: a Câmara e a Assembleia Municipal de Lisboa abrem as portas dos Paços do Concelho

- DIA 25 - 10.30 horas e 14.30 horas (duas sessões): visita guiada gratuita ao Museu do Aljube - Resistência e Liberdade

- DIA 25 - 15 horas: desfile comemorativo da Revolução dos Cravos; como habitualmente, parte do Marquês de Pombal, percorre a Avenida da Liberdade e termina no Rossio

- DIA 25: termina o Festival 2504 (Palácio Baldaya, em Benfica); inclui concerto do brasileiro Lenine e concerto "Liberdade, nu bai! - Lisboa Criola", com a participação de vozes representantes dos países que se expressam na língua portuguesa

PORTO:

- DIA 24 - 22 horas (Avenida dos Aliados): concertos de Luta Livre (projeto de música de intervenção de Luís Varatojo) e do Grupo Coral de Letras da Universidade do Porto

- DIA 24 - 00 horas (Avenida dos Aliados): fogo de artificio

- DIA 25 - 10 horas (Praça do General Humberto Delgado): jogos tradicionais

- DIA 25 - 14.30 horas (Largo Soares dos Reis): homenagem aos resistentes antifascistas, junto à antiga sede da PIDE, e desfile da Liberdade; o desfile passa pela Avenida de Rodrigues de Freitas, Rua de D. João IV, Rua de Santo Ildefonso, Rua de Passos Manuel, Rua de Sá da Bandeira, Praça de D. João I e Rua de Rodrigues Sampaio, terminando na Avenida dos Aliados

- DIA 25 - a partir das 15 horas (Avenida dos Aliados): concertos de Jorge Lomba e Brigada Vítor Jara

ALMADA:

- DIA 24 - 22 horas (Praça da Liberdade): concerto de Paulo de Carvalho com os convidados Carolina Deslandes, Tatanka, Anabela e Irma

- DIA 24 - 00.00 horas (Praça da Liberdade): fogo de artifício

- DIA 24 - 00.30 horas (Praça da Liberdade): concerto de Nenny

- DIA 25 - 21 horas (auditório Fernando Lopes-Graça): concerto comemorativo do 25 de Abril, com João Paulo Santos ao piano e Bruno Monteiro no violino

AVEIRO:

- DIA 24 - 21.30 horas (Praça da República): espetáculo de luz, som e cor com a exibição de "O Baile do Candeeiros"

- DIA 25 - 18.30 horas (Atlas Aveiro): conferência sobre o 25 de Abril de 1974, com Carlos Beato, militar de Abril e comandante do 6.º Pelotão da Operação "Fim Regime"

BRAGA:

- DIA 25 - 15 horas: comemorações populares do 25 de Abril

COIMBRA:

- DIA 24 - 15 horas/21.30 horas (Biblioteca Municipal e Ateneu de Coimbra): comemorações populares do 25 de Abril, uma iniciativa de 72 organizações culturais e artísticas, repúblicas, associações, secções e núcleos de estudantes, sindicatos e outras entidades do concelho

- DIA 24 - 21.30 horas (Sala Grande da Oficina Municipal do Teatro): espetáculo de dança trans "Atlas da Boca", de Gaya de Medeiros

- DIA 25- 10 horas (associação Cultural de Vilarinho): inauguração da exposição "Presos Políticos do Estado Novo, da Freguesia de Brasfemes"

- DIA 25 - 15 horas: manifestação, com concentração na Praça da República em direção ao Pátio da Inquisição, onde tem lugar um espetáculo com a participação, entre outros, dos L"Echo des Avens e do Grupo de Concertinas "Sons de Casconha"

- DIA 25 - 21.30 horas (auditório do Teatro Académico de Gil Vicente): peça de teatro "Ainda Marianas", a partir das "Novas Cartas Portuguesas", de Catarina Rôlo Salgueiro e Leonor Buescu/Os Possessos

GUARDA:

- DIA 25 - 21.30 horas (Teatro Municipal da Guarda): concerto dos Sétima Legião

GUIMARÃES:

- DIA 24: 22 horas (Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor): espetáculo "Sons da Liberdade", com a Banda Musical de Pevidém e os Coros de Guimarães

GRÂNDOLA:

- DIA 24 - 20.30 horas: Corrida da Liberdade

- DIA 24 - 22.30 horas: concerto de Ana Moura

- DIA 24 - 00.20 horas: fogo de artifício piromusical

LEIRIA:

- DIA 24 - 21 horas (Teatro Miguel Franco): iniciativa "Uma Conversa Entre Nós", na qual estarão frente a frente o presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, e o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno; conversa moderada pelo cronista e escritor Luís Osório

- DIA 25 - 17.30 horas (Teatro José Lúcio da Silva): concerto de Sérgio Godinho

ODIVELAS:

- DIA 25 - 10 horas/18 horas: visita ao posto de comando do Movimento das Forças Armadas, na Pontinha

Pontinha.

- DIA 25 - 10.30 horas (Rua Regimento de Engenharia 1): 44.ª Corrida da Liberdade

SANTARÉM:

- DIA 25 - 11.30 horas (Jardim dos Cravos): cerimónia "Cravos para Salgueiro Maia"

SETÚBAL:

- DIA 24: 22 horas (- Largo José Afonso): concerto de Xutos & Pontapés

- DIA 24 - 00 horas (Doca dos Pescadores): fogo de artifício

SINTRA:

- DIA 24: 21 horas (Centro Cultural Olga Cadaval): concerto da Orquestra Municipal de Sintra D. Fernando II, com participações especiais de Sérgio Godinho e José Fanha

VILA REAL:

- DIA 24 - 21.30 horas (claustros da Câmara Municipal): concerto da Acrolat'in Orquestra Ligeira

VILA DO CONDE:

- DIA 24 - 23 horas (Largo dos Artistas): vários artistas apresentam "A Expressão da Liberdade", seguida da entoação coletiva da canção "Grândola, Vila Morena" (cerca das 00.20 horas de dia 25)

- DIA 25 10.30 horas (Avenida dr. João Canavarro, junto ao Palácio de Justiça): prova de atletismo inter-freguesias

VISEU:

- DIA 24 - 18 horas (junto à esquadra da PSP): construção de mural, uma iniciativa da Plataforma "Já Marchavas" sob o mote "Confirmar Abril"

- DIA 25 - 16 horas: marcha do Teatro Viriato até ao Rossio