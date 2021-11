Refeições no café dispensadas de certificado exigido nos restaurantes

Erika Nunes Hoje às 07:18 Facebook

Já não vai ser possível realizar testes à porta e a medida é válida todos os dias, a todas as horas, até 20 de março.

O acesso aos restaurantes, a partir de amanhã, estará condicionado à apresentação do certificado digital covid-19 com a vacinação completa ou de um teste negativo. A medida é válida enquanto durar o estado de calamidade, até 20 de março, e desta vez não se limita aos fins de semana: é para todos os dias, ao almoço e ao jantar. À regra escapam as refeições em cafés, snack-bares ou pastelarias, assim como nas esplanadas.

Ao contrário do que vigorou no verão, a partir de amanhã não serão aceites testes rápidos à porta, nem nos restaurantes, nem noutros locais com restrições (ler ao lado). Os únicos testes válidos são os PCR ou os de antigénio, realizados em laboratório ou farmácia.