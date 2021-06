Região de Lisboa com seis mortos e mais de metade dos 1020 novos casos

Sandra Alves Hoje às 14:17, atualizado às 14:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Esta terça-feira registam-se mais seis mortos por covid-19 e 1020 novos casos de infeção, dos quais 648 foram notificados em Lisboa e Vale do Tejo.

Portugal acumula um total de 17.074 óbitos associados à doença covid-19 e 866.826 infeções confirmadas pelo coronavírus SARS CoV-2, desde março de 2020, segundo o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Direção-Geral da Saúde.

Em 24 horas há registo de mais seis mortes por covid-19, todas notificadas em Lisboa e Vale do Tejo. As vítimas mortais são dois homens e uma mulher na faixa etária dos 70-79 anos e três homens com 80 ou mais anos.

É também esta a região do país que notificou o número mais elevado de casos diários: 648 dos 1020 novos positivos. Valores superiores às três vítimas mortais e 756 casos (484 em Lisboa e Vale do Tejo) divulgados na segunda-feira, dia que por norma se caracteriza por uma diminuição dos registos na sequência de muitos laboratórios estarem encerrados no domingo.

No Norte há mais 121 infeções confirmadas e no Centro mais 101. Segue-se o Algarve com mais 70, os Açores com mais 44, o Alentejo com mais 32 e a Madeira com quatro.

Volta a verificar-se um aumento dos doentes com covid-19 internados, são agora 450 (mais sete) e 101 estão em cuidados intensivos (mais quatro).

PUB

Por outro lado, conseguiram recuperar da doença mais 1293 pessoas, elevando o número de recuperados para 821.374.

Atualmente há 23.378 casos ativos (menos 279) e as autoridades de saúde têm mais 1140 contactos sob vigilância, num total de 41.659 pessoas.