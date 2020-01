Rio anuncia voto contra OE2020 mas até concorda com duas medidas de Centeno

Nuno Miguel Ropio Hoje às 18:12 Facebook

Rui Rio anunciou o voto contra da bancada do PSD da proposta de Orçamento do Estado, a três dias da votação na generalidade. Mas o líder do PSD admitiu que até concorda com umas quantas intenções do ministro das Finanças, entre elas a de atingir o "superavit".

O líder do PSD desfez esta terça-feira o tabu sobre a orientação de voto do PSD em relação ao Orçamento, que já o tinha colocado debaixo de fogo dos dois opositores internos, pela indefinição desde que o documento foi entregue.

No encerramento das jornadas parlamentares do partido, na Assembleia da República, Rio disse que são muito mais as medidas negativas da proposta desenhada por Mário Centeno do que as positivas.