Rt da covid-19 com ligeiro aumento face ao último balanço

JN/Agências Hoje às 17:57, atualizado às 19:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O índice médio de transmissibilidade (Rt) do SARS-CoV-2 está nos 0,71 em Portugal continental, representando uma tendência decrescente de casos de covid-19.

Segundo um relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) divulgado esta sexta-feira sobre a curva epidémica, todas as regiões apresentam um Rt a cinco dias abaixo de 1, com exceção das duas regiões autónomas, o que "sugere um claro decréscimo da incidência" do vírus no país, tendo em conta que o índice de transmissibilidade chegou a atingir os 2,12 como valor mais alto durante a pandemia.

Por regiões e para os dias entre 24 e 28 de fevereiro, o relatório indica um Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus - de 0,72 para o Norte, de 0,63 para o Centro, de 0,68 para Lisboa e Vale do Tejo, de 0,73 para o Alentejo, de 0,79 para o Algarve, de 1,02 para os Açores e de 1,15 para a Madeira. Sobre este último valor, o INSA diz que deve ser interpretado com "cautela, pois pode ser resultado de uma atualização da base de dados por introdução de casos ocorridos no passado".

No relatório divulgado a 26 de fevereiro, o Rt médio do país situava-se nos 0,68, pelo que houve um ligeiro aumento para 0,71.

O mesmo relatório avança ainda que, a nível europeu, Portugal apresenta uma taxa de notificação acumulada de 14 dias entre os 120 e os 239.9 casos por 100 mil habitantes com tendência decrescente, estando na mesma situação que a Irlanda e o Reino Unido.