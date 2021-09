Sábado com menos internados e menos casos ativos por covid-19

Maria Campos Hoje às 14:04 Facebook

Este sábado, há mais 1223 casos de covid-19 em Portugal. A DGS registou também mais 10 mortes associadas à doença. Há menos internados, mas mais doentes graves.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este sábado, revela que a região de Lisboa e Vale do Tejo é a que regista mais infeções novas. Hoje, há mais 476 casos nesta região. Seguem-se o Norte (mais 397), Centro (162), Algarve (123), Madeira (32), Alentejo (28) e Açores (cinco).

Seguindo a mesma linha de descida de ontem, a DGS revela, este sábado, que há menos 17 pessoas internadas, num total de 552. Há, por outro lado, mais três doentes graves, num total de 121 pacientes internados em unidades de cuidados intensivos (UCI).

Este sábado, há a lamentar a morte de dez pessoas infetadas com a doença: seis em Lisboa e Vale do Tejo, dois no Norte e outros dois no Centro. As vítimas mortais são oito homens e duas mulheres. Enquanto as vítimas do sexo feminino tinham ambas mais de 80 anos, quatro homens encontravam-se nessa mesma faixa etária, três tinham entre 70 e 79 anos e um tinha entre 40 e 49 anos.

Em comparação com o sábado passado, 4 de setembro, há uma diminuição de novos casos: na semana passada, registaram-se mais 490 infeções novas. O número de mortes, por sua vez, diminuiu de 13 para dez. Em relação às hospitalizações, em ambas as semanas, houve uma redução de 17 doentes em enfermaria e um aumento de trê doentes graves em unidades de cuidados intensivos (UCI).

Há ainda a assinalar uma diminuição do número de casos ativos - menos 883, num total de 37 737 -, a diminuição dos contactos em vigilância - menos 626, num total de 37 838. O boletim indica ainda que há mais 2096 recuperados, num total de 999 083.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, Portugal registou 1 054 673 casos de infeção por covid-19. Morreram 17 853 pessoas com a doença.