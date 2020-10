Mais 1340 recuperados no segundo dia com mais infetados

Rita Salcedas Hoje às 14:02, atualizado às 14:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal regista mais 16 vítimas mortais e 2535 novos casos de covid-19. Recuperaram mais 1340 pessoas. No total, desde o início da pandemia, morreram 2229 pessoas e 106.271 foram infetadas.

Esta quarta-feira é, até agora, o segundo dia com mais casos de covid-19 no país desde o início da pandemia - o valor é só ultrapassado pelos 2608 contabilizados na passada sexta-feira. No total, 106.271 pessoas estão ou já estiveram infetadas com o vírus - 57.907 mulheres e 48.364 homens. Dessas, 40.804 são doentes ativos (mais 1179 face a ontem). Por outro lado, mais 1340 recuperados, de 63.238.

Norte com mais de metade dos novos casos

O maior aumento de novos casos continua a ocorrer entre os jovens - faixa etária dos 20-29 anos soma mais 444 novas infeções. Seguem-se as faixas etária dos 40-49 anos, com mais 461 casos, e a dos 30-39, com mais 409. Face ao balanço anterior, há também mais 373 infetadas com idade entre os 50 e os 59 anos e mais 248 entre os 60 e os 69. Na faixa etária dos 70 anos, há mais 148 casos, e na dos 80 anos ou mais somam-se 126. Em crianças até aos 9 anos, há mais 105 infetados. E mais 219 em jovens entre os 10 e os 19 anos.

A região Norte continua a ser a que soma mais novos infetados (1379, num total de 42.921), representando 54,3% dos mais recentes contágios. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com mais 863 casos, em 49.459, e a região Centro, onde há mais 197 infetados, em 8743. O Alentejo contabiliza mais 50 (em 2163) e o Algarve mais 41 (2307). O arquipélago da Madeira soma mais quatro infetados, com um total de 349, e nos Açores há mais um caso, em 329.

Mortes em todas as regiões do continente

Nas últimas 24 horas, morreram em Portugal mais 16 pessoas, elevando para 2229 o número total de mortes por covid-19 (1104 mulheres e 1125 homens). Oito vítimas mortais foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Norte, duas no Centro, uma no Alentejo e outra no Algarve. Trata-se de um homem com idade entre os 60 e os 69 anos, um homem e três mulheres com 70 a 79 anos e três homens e oito mulheres com 80 anos ou mais.

O número de internamentos continua a aumentar: há agora mais 35 pessoas em enfermaria (total de 1272) e mais 11 em unidades de cuidados intensivos (187). Por outro lado, sob vigilância estão 55.882 pessoas, menos 244 do que ontem.