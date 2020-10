Mais 21 mortos e novo recorde de infeções pelo coronavírus em Portugal

Hoje às 13:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Há mais 21 mortos de covid-19 e um novo recorde de infeções pelo novo coronavírus - 2608. Nas últimas 24 horas, recuperaram mais 985 doentes e os hospitais internaram mais de mil pessoas.

É o terceiro dia seguido com mais de dois mil casos reportados por dia. E sempre a subir. Depois de 2072 na quarta-feira, 2101 na quinta-feira, a sexta-feira é negra, e mostra que a barreira dos três mil poderá vir a ser ultrapassada.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), foram identificados mais 2608 casos de covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, com o total acumulado a passar as 95 mil mil infeções - 95912.

Em termos de mortalidade, os números recuam a dados de abril, no pico da primeira vaga da pandemia: os 21 óbitos registados nas últimas 24 horas só são superados pelos registos anteriores a 27 de abril, há quase seis meses. No total, a pandemia ceifou já 2149 vidas em Portugal, desde 2 de março, quando o SARS-CoV-2 foi oficialmente identificado em terras lusas.

Dez das vítimas mortais residiam na Zona Norte (ZN), a mais afetada pela pandemia, com um acumulado de 953 óbitos, para um total de 37157 infeções, contando com as 1350 das últimas 24 horas, naquele que é o segundo dia seguido com mais de mil casos registados na zona mais setentrional do país.

Nove das vítimas mortais eram da Região de Lisboa e Vale do Tejo. São, agora, 866 as vidas traduzidas em números de óbitos desde o início da pandemia, que afetou já 46246 pessoas, 725 das quais registadas como casos positivos nas últimas 24 horas.

As outras duas vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas tinham história de vida na Região Centro, que já perdeu 277 pessoas para o novo coronavírus. No total, a doença tocou as vidas de 7834 almas, 323 das quais nas últimas 24 horas, em consonância com a tendência de subida de infeções generalizada no país, nas duas últimas semanas.

As restantes regiões do país, segundo a organização do boletim da DGS, não registaram qualquer vítima mortal. No Alentejo foram registados mais 150 casos, a que não será alheio o surto num lar em Beja, elevando o total para 1914 positivos, com 26 óbitos no total.

Mais a Sul, o crescimento foi mais lento, com o Algarve a somar mais 44 casos de covid-19, para um total de 2072, mantendo os mesmos 21 óbitos.

Nas ilhas, destaque para o crescimento das infeções na Madeira. Após meses abaixo do total de 100 casos, a "Pérola do Atlântico" ultrapassou a barreira das 300 infeções, com 317 no total (mais 12), superando os registos dos Açores, que somou mais quatro infeções, para um acumulado de 310 casos.

Nos Açores, os dados sobre mortes não sofrem alteração desde 12 maio, enquanto na Madeira não há qualquer óbito registado.

Das vidas perdidas para a pandemia acrescentadas às estatísticas esta sexta-feira, 20 estavam internadas em hospitais e uma residia num lar, revelou a diretora-geral da Saúde, na conferência de imprensa conjunta com o Ministério da Saúde, esta sexta-feira.

Ainda segundo Graça Freitas, a vítima mais nova anotada nas últimas 24 horas tinha 64 anos e a mais velha uns proverbiais 97. Especificando, morreram nove homens e quatro mulheres no escalão etário mais elevado, uma mulher e três homens na faixa etária entre os 70-79 anos, e três homens no imediatamente anterior, dos 60-69 anos.

Há, nos registos, o óbito de uma muler com menos de 50 anos, que a diretora-gerla da Saúde não referiu. Segundo Graça Freitas, morreram 15 homens e seis mulheres, para o tal total de 21, só superado pelos números anteriores a 27 de abril.