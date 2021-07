Símbolo, protagonista, controverso, a favor do povo na rua. Assim é lembrado Otelo

JN/Agências Hoje às 13:17 Facebook

O coronel Otelo Saraiva de Carvalho, que morreu este domingo, no Hospital Militar de Lisboa, é lembrado como um "símbolo" e um "protagonista cimeiro" do 25 de Abril. "Figura controversa" que sempre quis o povo no meio da revolução, dizem os amigos.

Costa: "Devemos a Otelo o que hoje somos"

"Otelo Saraiva de Carvalho foi o coordenador operacional da ação militar do Movimento das Forças Armadas, que, no dia 25 de abril de 1974, derrubou o regime do Estado Novo, pondo fim à mais longa ditadura do século XX na Europa e abrindo caminho à democracia. A capacidade estratégica e operacional de Otelo Saraiva de Carvalho e a sua dedicação e generosidade foram decisivas para o sucesso, sem derramamento de sangue, da Revolução dos Cravos. Tornou-se, por isso, e a justo título, um dos seus símbolos", exortou António Costa num comunicado em que lamentou a morte do coronel e endereçou condolências à família e à Associação 25 de Abril, de que Otelo fazia parte.

"Neste dia de tristeza honramos a memória de Otelo, como um daqueles a que todos devemos a libertação consumada no 25 de Abril e, portanto, o que hoje somos", pode ler-se na nota.

Marcelo: Otelo foi "protagonista cimeiro" em momento histórico

"O Presidente da República, consciente das profundas clivagens que a sua personalidade suscitou e suscita na sociedade portuguesa, evoca-o, neste momento como o Capitão que foi protagonista cimeiro num momento decisivo da história contemporânea portuguesa", refere Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota publicada na página da Presidência da República.

O chefe de Estado considera que "ainda é cedo para a história o apreciar com a devida distância", no entanto salienta que "parece inquestionável a importância capital que teve no 25 de Abril, o símbolo que constituiu de uma linha político-militar durante a revolução, que fica na memória de muitos portugueses associado a lances controversos no início" da democracia, "e que suscitou paixões, tal como rejeições".

Marcelo Rebelo de Sousa relembra o que disse no último 25 de Abril "acerca da aceitação que os portugueses devem procurar construir, todos os dias, relativamente a sua história pátria".

Ferro homenageia "o maior símbolo individual do MFA"

"Apesar dos excessos que se possam apontar, nomeadamente no período pós 25 de Abril, Otelo Saraiva de Carvalho foi, e será sempre considerado, o maior símbolo individual do Movimento das Forças Armadas", pode ler-se numa mensagem de pesar do presidente da Assembleia da República, considerando que Ferro Rodrigues contretizou o sonhou de todos os "que ansiavam por viver em liberdade e em democracia".

"No momento do seu desaparecimento, e pelo seu decisivo contributo, é justo render-lhe a mais sentida homenagem", enalteceu, sublinhando o "papel fundamental" na elaboração do plano de operações militares que derrubou o anterior regime.

PCP: "Não é a ocasião para registar atitudes e posicionamentos"

"Sobre o falecimento de Otelo Saraiva de Carvalho deve registar-se no essencial o seu papel no levantamento militar do 25 de Abril. O momento do seu falecimento não é a ocasião para registar atitudes e posicionamentos que marcam o seu percurso político", reagiu o PCP, numa nota emitida pelo gabinete de imprensa, em que endereçou ainda condolências à família e à Associação 25 de Abril.

Isabel do Carmo: morte "acaba com uma época e uma utopia"

"Esta manhã senti uma coisa, senti que acabou, que, com este homem, acaba também uma época, uma utopia. Senti isso, emocionalmente. Senti a perda, o desaparecimento. Já não vai ser possível falar com ele", partilhou Isabel do Carmo com a agência Lusa.

Para a antiga dirigente do extinto do Partido Revolucionário do Proletariado (PRP), movimento que exerceu atividade clandestina através das suas Brigadas Revolucionárias (no PRP-BR), Otelo é, juntamente com Vasco Lourenço, "o dirigente do 25 de abril, do Movimento dos Capitães e do derrube da ditadura".

"Tivemos mais de 40 anos de ditadura, tivemos uma resistência continuada contra a ditadura e contra o fascismo, repetida, desgastante, com muita repressão, mas foi preciso um movimento que fizesse mesmo uma rotura e que derrubasse a ditadura pela força. Tinha de ser pela força", acrescentou, reforçando que Otelo "ficará para a História como o chefe, entre outros, que criaram um movimento que veio de baixo, não veio de cima, que derrubou a ditadura, que derrubou o fascismo em Portugal." "Para mim, é esse que fica para a História. É o homem do 25 de Abril de 1974, entre outros", rematou.

Carlos Matos Gomes: "instinto de trazer o povo para a revolução"

"O grande relevo é o de ter tido o instinto de trazer o povo para a revolução, porque senão o 25 Abril teria sido um mero golpe de Estado militar", disse à agência Lusa Carlos Matos Gomes, amigo de Otelo desde 1972, quando ambos cumpriram serviço militar na Guiné. O ex-militar e historiador da Guerra Colonial lembrou que o capitão de abril que hoje morreu que, logo no dia 26 de abril de 1974, foi "a favor de o povo vir para a rua, de o povo tomar voz e participar no processo político" e foi quem motivou "os portugueses a tomar o destino nas suas mãos"

Uma postura que Otelo assumiu sempre, "mesmo como as suas contradições", afirmou Matos Gomes, destacando-o como "uma figura única na nossa história" e um "líder popular que tem uma ideia e tenta concretizá-la, com erros, porventura com excessos", mas, sem deixar de ser "uma figura ímpar no processo político português e nos processos políticos que ocorrem e que ocorreram na Europa", concluiu.

Manuel Begonha: "símbolo de uma revolução" que libertou o país

"Apesar de termos tido algumas divergências, não quero deixar de manifestar a minha consideração e estima por um homem que foi, sem dúvida, um dos grandes heróis do 25 de Abril e símbolo de uma revolução que nos libertou de uma ditadura", disse Manuel Begonha à agência Lusa, apresentando sentidos pêsames à família e amigos. Para o comandante, "Otelo Saraiva de Carvalho foi um homem cativante, de diálogo fácil e de uma forte empatia, cuja presença não podia passar despercebida", referindo ainda que "alguns erros cometidos não apagam o essencial de uma figura notável do panorama político português".

Raimundo Narciso: "principal figura da revolução"

O antigo membro do comité central do PCP Raimundo Narciso evocou Otelo Saraiva de Carvalho como a "principal figura da revolução do 25 de Abril pelo seu papel na coordenação do movimento das Forças Armadas".

Em declarações à agência Lusa, Raimundo Narciso, que já foi membro da direcção da Associação do 25 de Abril, lembrou ainda o papel desempenhado durante o "período revolucionário", admitindo que, mais tarde, se tenha tornado posteriormente numa "figura controversa". "Mas teve o apoio da esquerda e dos populares e nunca deixou de ser uma figura carismática", observou.

Segundo Raimundo Narciso, a participação de Otelo no caso das FP-25 de Abril acabou por prejudicar a sua imagem, mas isso "não pode fazer esquecer o seu papel na organização": "Otelo nunca deixou de ser uma figura simbólica do 25 de abril e que tem a simpatia do povo português".