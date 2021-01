"Sinal de descontrolo": um em cada cinco testes à covid é positivo

Joana Amorim Hoje às 07:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Positividade nos 19,1%. País devia triplicar testagem. Faixa 18-24 anos a subir. Pedido fecho de escolas.

É um número nunca visto. E sempre a subir: um em cada cinco testes feito à covid-19 dá positivo. Um "sinal de descontrolo" da pandemia em Portugal, avisam os peritos. Com a atual incidência, devíamos estar já a triplicar a testagem, para não deixarmos escapar, todos os dias, milhares de infetados. E com a incidência na faixa etária dos 18-24 e 13-17 a preponderar, urge fechar as escolas.

"A taxa de positividade está mais alta do que nunca. Medida a sete dias, está nos 19,1%. E continua a subir. É uma loucura". Assim revela, ao JN, Óscar Felgueiras, matemático especialista em epidemiologia da Universidade do Porto. Para quem "está a falhar tudo; o rastreio de contactos, com milhares de inquéritos epidemiológicos atrasados". A Associação dos Médicos de Saúde Pública estima, por baixo, 15 mil em atraso.