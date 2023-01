Sindicato da construção pede audiência à ministra da Habitação

Maria Dinis Hoje às 01:13 Facebook

Falta de segurança no trabalho, mão de obra pouco qualificada e falta de trabalhadores. Estas são algumas das preocupações que levaram o Sindicato da Construção de Portugal a solicitar uma audição com a ministra da Habitação, Marina Gonçalves.

"Queremos que as 500 mil habitações anunciadas pelo Governo sejam de qualidade", justificou ao JN o presidente do sindicato, Albano Ribeiro, explicando que foi com esse propósito que decidiram pedir uma audiência à ministra da Habitação.

Albano Ribeiro sublinhou que existe falta de mão de obra no país, ao ponto de haver empresas que pedem aos trabalhadores para não se reformarem, uma vez que a mão-de-obra que chega de fora de Portugal é "pouco ou nada qualificada".

A esse propósito, o presidente do sindicato da Construção de Portugal exige que se aposte em Centros de Formação para que a qualificação dos operários fique assegurada. O dirigente sindical citou a empresa de construção Mota-Engil como "exemplo a seguir", por ter formado 21 trabalhadores na Guiné-Bissau.

Por outro lado, Albano Ribeiro confessou ao JN estar preocupado com as condições de segurança no trabalho da profissão que representa.

Em comunicado, o sindicato referiu que muitos trabalhadores não usam meios de proteção como "capacetes, botas de biqueira de aço e coletes" e apelou à intervenção da Autoridade para as Condições do Trabalho.