"Situação crescente" tenderá a agravar-se, diz ministra da Saúde

A "situação crescente" no que diz respeito aos novos casos diários de covid-19 em Portugal tenderá a agravar-se, alertou a ministra da Saúde.

A taxa de letalidade global é 3,2% e a taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 12,5%

"De acordo com as estimativas do Instituto Dr. Ricardo Jorge, estamos a enfrentar uma situação crescente que se tenderá a agravar nos próximos dias, de acordo com modelos matemáticos", disse Marta Temido, na conferência de imprensa desta quarta-feira, dia em que Portugal registou um novo número recorde de 2072 novos casos, havendo hoje 396 surtos ativos no país (178 em Lisboa e Vale do Tejo, 136 no Norte, 50 no Centro, 14 no Alentejo e 18 no Algarve). O cenário é "preocupante" e os casos de infeção estão a recair sobretudo nas faixas etárias dos 20 aos 29 anos, acrescentou a ministra, lembrando que "a doença não desapareceu e que só juntos poderemos enfrentar esta nova fase de crescimento da doença".

A taxa de incidência da doença a 7 dias é de 96,6 novos casos por 100 mil habitantes e a taxa de incidência a 14 dias é de 152 novos casos por semana por 100 mil habitantes.

A ministra da Saúde deu nota de que o Ministério da Saúde está a trabalhar em "dois eixos de ação muito concretos", cujos resultados foram hoje parcialmente conhecidos e continuarão a sê-lo até ao final do dia: a manutenção da resposta do SNS e do alivio da "pressão crescente" nas organizações e profissionais de Saúde; e a revisão das medidas de combate à pandemia.

Linha SNS24 volta a poder pedir testes

O valor do risco de transmissão, de acordo com estimativas do INSA, entre os dias 5 e 9 de outubro, foi de 1,2, com uma média de 1542 novos casos por dia.

E, no ponto das medidas, destacou três alterações: os testes laboratoriais "para doentes com indicação para vigilância clínica e isolamento" poderem ser pedidos pelo SNS24, como já aconteceu "no passado" e que irá acontecer a partir do início da próxima semana; a utilização do Remdesivir "o mais precocemente possível" em determinados doentes; os critérios de alta clínica e o fim do isolamento, que passarão a estar alinhados "com as orientações internacionais".

Menos 410 mil consultas nos centros de saúde em setembro

Ainda que o SNS esteja a fazer "um esforço significativo" para manter a "resposta integral" às necessidades dos portugueses, tanto na "resposta Covid" como na "resposta às necessidades assistenciais", como disse Temido, registaram-se, em setembro, menos 410 mil consultas nos cuidados de saúde primários face ao mesmo mês do ano passado.