Só 12% dos portugueses usam transportes públicos diários

Inês Malhado Hoje às 10:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal não alcança ainda a média europeia, estando longe dos 30% dos países líderes.

Somos dos países europeus em que se utilizam menos os transportes públicos: em 2019, representavam apenas 12% das deslocações totais dos transportes de passageiros. Portugal ocupa a 27.ª posição num conjunto de 29 países europeus - os 27 estados-membros da União Europeia, o Reino Unido e a Noruega -, estando longe da média europeia (18%) e de países como a República Checa, Hungria e Eslováquia, que lideram o ranking com taxas a rondar os 25% e os 30%.

Os resultados são do primeiro estudo de Índice de Transição Verde (GTI) - divulgados ontem pela consultora Oliver Wyman -, que avalia, numa escala de zero a 100, o desempenho sustentável de cada país europeu, determinado por fatores como o uso de tecnologias de transição energética, o grau de sustentabilidade ambiental do sistema económico, as emissões de CO2 produzidas pela indústria, a qualidade ambiental dos transportes, a eficiência energética dos edifícios, a gestão de resíduos e a conservação da natureza.