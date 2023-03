Sobem vendas da vacina contra HPV

Zulay Costa Hoje às 12:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O número de vacinas vendidas nas farmácias contra o papilomavirus humano (HPV), que pode provocar diversos cancros, aumentou em 2022, sinal de que as pessoas que não abrangidas no âmbito do Plano Nacional de Vacinação estão cada vez mais alerta para a importância da prevenção.

Hoje, assinala-se o Dia Internacional de Consciencialização sobre o HPV. De acordo com dados do Cefar (centro de estudos e avaliação em saúde da Associação Nacional das Farmácias ) fornecidos ao JN, em 2022, foram vendidas 52 942 embalagens destas vacinas, mais 13,3% do que em 2021, em que foram 46 741 unidades.

Apesar de o preço ser elevado (ronda os 400 euros), "as pessoas procuram prevenir-se e os clínicos também estão mais despertos para a importância de fomentar a prevenção através da vacinação, particularmente na população que não está coberta no Programa Nacional de Vacinação" (PNV), diz Ana Gonçalves Andrade, ginecologista da Unidade de Patologia do Colo da Maternidade Alfredo da Costa, Lisboa. O programa já prevê que tanto raparigas como rapazes comecem a ser vacinados por volta dos dez anos, "mas ainda temos uma fatia significativa de pessoas que não foram abrangidas pela recomendação atual".