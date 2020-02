Registados 27 novos casos suspeitos de coronavírus nas últimas 24 horas

JN Hoje às 18:09 Facebook

Todos os casos suspeitos do novo coronavírus que estavam em análise no Hospital de São João deram negativo, sabe o JN. A DGS avança que, nas últimas 24 horas, foram registados 27 novos casos suspeitos de infeção.

Os cinco casos analisados no Hospital São João deram negativo, apesar de um dos pacientes ter dado positivo para um outro tipo de coronavírus, que não o surgido em Wuhan, na China. Fonte da DGS adianta ao JN que não há nenhum caso positivo de coronavírus em todo o país.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.800 mortos e mais de 82 mil pessoas infetadas, de acordo com dados reportados por 48 países e territórios. Das pessoas infetadas, mais de 33 mil recuperaram.

Além de 2.744 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

Em Portugal, a DGS registou 25 casos suspeitos de infeção, mas, até ao momento, nenhum acusou positivo.

No seu primeiro boletim diário sobre a epidemia, divulgado na quarta-feira, a DGS indicou que, "de acordo com a informação atual, o risco para a saúde pública em Portugal é considerado moderado a elevado".

O único caso conhecido de um português infetado pelo novo vírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que foi internado num hospital da cidade japonesa de Okazaki, situada a cerca de 300 quilómetros a sudoeste de Tóquio.