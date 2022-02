Temperaturas máximas podem chegar aos 25 graus esta terça-feira

JN/Agências Hoje às 07:41 Facebook

As temperaturas máximas poderão atingir os 25 graus em algumas regiões de Portugal Continental, esta terça-feira. Vão estar acima dos 20 em todo o país.

Uma situação acima do normal para época, disse à Lusa Cristina Simões, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). "Hoje e quarta-feira vamos ter temperaturas entre os 20 e os 24 graus Celsius nas regiões do litoral norte e centro, na região sul podem atingir os 25 graus e no interior entre os 20 e os 22, mas depois a partir de quinta-feira vão descer três a cinco graus ou até seis graus", disse.

De acordo com Cristina Simões, hoje e quarta-feira está previsto céu pouco nublado ou limpo, mas ainda sem precipitação.

"As temperaturas estão elevadas e a tendência é para subirem gradualmente estes dois dias. Estão um pouco acima da média e com temperaturas acima dos 20 graus, perto dos 25 no litoral", salientou.

Quanto às temperaturas mínimas, a meteorologista adianta que vão continuar, nos próximos dias, na ordem dos 2 a 4 graus no interior e 8 a 10 graus no litoral.

A partir de quinta-feira, segundo Cristina Simões, está prevista uma descida da temperatura máxima e espera-se que ocorra precipitação na região sul.

"Devido à influência desta depressão há possibilidade de ocorrência de aguaceiros, mas não é uma precipitação muito significativa em relação ao que seria esperado para um retrocesso do estado em que está o continente com a seca, mas temos esta possibilidade de alguma precipitação que não vai continuar. No fim de semana já temos céu pouco nublado", contou.

Segundo Cristina Simões, na quinta-feira a possibilidade de precipitação é maior na região sul e na sexta-feira é mais generalizada.

O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente limpo, aumentando de nebulosidade por nuvens altas na região Sul a partir do final da tarde, vento fraco a moderado do quadrante leste.

A previsão aponta ainda para a formação de geada no interior Norte e Centro, acentuado arrefecimento noturno e pequena subida de temperatura, em especial da máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 0 graus (em Bragança) e os 13 (em Faro) e as máximas entre os 17 graus Celsius (na Guarda) e os 25 (em Setúbal).