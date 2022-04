Temperaturas vão subir e chegar aos 28 graus

Guilherme Lopes Hoje às 17:09 Facebook

As temperaturas em Portugal continental vão continuar a subir entre sexta-feira e sábado. Mas no domingo "o frio vai sentir-se logo de manhã", com exceção do Algarve.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indica que as temperaturas máximas vão subir entre os 5 e 9ºC no litoral oeste entre os 5 e 4ºC no resto do país, registando uma descida a partir de sábado à tarde.

O IPMA prevê que na sexta, dia 29 de abril, a temperatura em Portugal continental vai oscilar entre os 24ºC e os 28ºC no litoral oeste, com muito sol e pouca nebulosidade. A partir de sábado à tarde, dia 30 de abril, as temperaturas máximas vão descer ligeiramente, com uma descida acentuada, entre 4 e 7ºC, no domingo, 1 de maio.

O IPMA informa que no domingo, Dia da Mãe e Dia do Trabalhador, "o frio vai sentir-se logo de manhã", sendo mais acentuado na faixa costeira ocidental, com nebulosidade nas regiões norte e centro. O Algarve, no entanto, vai registar um aumento da temperatura no domingo.

O IPMA prevê também que ocorram aguaceiros e trovoadas em todo o território na segunda-feira, dia 2 de maio.

O litoral oeste vai registar a maior variação de temperatura, com o interior do Alentejo, Beira Baixa, Vale do Tejo a registarem os valores mais elevados. O IPMA diz que se trata de um fenómeno meteorológico normal para a época do ano.

"É caracterizado por dias maiores e por correntes de leste. Entre quinta e sexta-feira, virão duas massas de ar: uma seca e tropical do interior da Península Ibérica e outra fria do Atlântico noroeste", afirma fonte do IPMA, explicando que quem quiser ir à praia durante sexta e sábado vai sentir uma nortada vinda de leste.

Conheça as previsões para o seu concelho aqui.