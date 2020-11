Terceiro pior dia de novos casos de covid-19 em Portugal

Tiago Rodrigues Hoje às 14:15 Facebook

Portugal registou, este sábado, mais 6602 casos - terceiro valor diário mais alto desde o início da pandemia - e 55 mortes por covid-19. Só no Norte há 4154 novos infetados, um novo recorde na região, o que representa 63% do total.

É a terceira vez no espaço de uma semana que Portugal regista mais de 6600 casos diários. Os 6602 infetados das últimas 24 horas só ficam atrás dos 6653 casos notificados na sexta-feira, no pior dia desde o início da pandemia, e dos 6640 do passado sábado. No total, foram confirmados até agora 211266 casos de covid-19 no país. Desses, 85444 são casos ativos, com mais 1412 nas últimas 24 horas. Há mais 1511 contactos em vigilância, num total de 91936. Quanto aos doentes recuperados, são mais 5135, de um total de 122517 pessoas que já recuperaram da doença até hoje.

Norte regista novo recorde de casos diários: 4154

O Norte é a região com mais novos infetados, totalizando 4154 casos (63%) - novo recorde, depois dos 4061 casos de sexta-feira -, seguido pelas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, com 1563 (24%), Centro, com 715 (11%), Algarve, com 95 (1,4%), Alentejo, com 52 (0,8%), Açores, com 18 (0,3%), e Madeira, com cinco (0,1%).

Do total de 55 óbitos declarados nas últimas 24 horas, 28 foram no Norte (1519 vítimas mortais no total), 17 em Lisboa e Vale do Tejo (1250), oito no Centro (411) e duas no Alentejo (76). O Algarve (32) e os arquipélagos dos Açores (15) e da Madeira (duas) não registaram qualquer morte. Em todo o país, são agora 3305 as vidas perdidas para a covid-19 desde o início da pandemia.

As vítimas mortais são 32 mulheres (27 com 80 anos ou mais e cinco na casa dos 70-79 anos) e 23 homens (18 com 80 anos ou mais, três na casa dos 70-79 anos e dois na dos 60-69 anos). No total, já morreram 1685 homens e 1620 mulheres com covid-19 em Portugal.

Há menos um doente internado, num total de 2798 internamentos, mas há mais 25 pessoas nos cuidados intensivos (são 413 ao todo).