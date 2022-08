Testes rápidos continuam gratuitos em setembro

Joana Amorim Hoje às 15:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Ministério da Saúde prorroga por mais um mês comparticipação a 100% mediante prescrição pelo SNS

Os testes rápidos de antigénio realizados nas farmácias vão manter-se gratuitos até ao final do mês de setembro, sempre mediante prescrição pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS). A prorrogação da portaria que estabelece o regime excecional e temporário de comparticipação a 100% "até ao final do mês de setembro", e que terminava no próximo dia 31, foi confirmada ao JN pelo Ministério da Saúde.

Recorde-se que o Governo havia retomado a gratuitidade dos testes em meados de maio, mas com novas regras. Agora, a comparticipação a 100% pelo Estado só é devida mediante apresentação de prescrição pelo SNS, que pode ser obtida através da linha SNS24 ou do junto do médico de família.

De referir, por último, que o preço máximo para efeitos de comparticipação não pode exceder os 10 euros. De acordo com informação constante no site do Infarmed, são 1503 as farmácias de oficina que realizam testes rápidos de uso profissional comparticipados.