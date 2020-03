"Tínhamos razão", escreve Rui Moreira sobre cerco sanitário ao Porto

Adriana Castro Hoje às 20:55 Facebook

Depois de o secretário de Estado da Saúde, António Sales, ter afirmado em conferência de imprensa, esta terça-feira, que decretar um cerco sanitário ao Porto não faria "qualquer sentido", o presidente da Câmara, Rui Moreira, reagiu na sua página oficial de Facebook.

Após a nota do secretário de Estado da Saúde, Rui Moreira celebrou na sua página oficial de Facebook, onde escreveu: "Sobre o cerco... tínhamos razão. Como está comprovado. Números errados e pré-anúncio de decisões inúteis. Ainda bem que prevalece o bom senso e que alguém esclarece com clareza".

O constante aumento do número de casos no Porto deu origem a uma polémica sobre uma possível cerca sanitária ao concelho. Uma medida que, de acordo com a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, iria ser equacionada esta segunda-feira.

"Não faria qualquer sentido"

A ideia não foi bem recebida pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que afirmou ter deixado de "reconhecer autoridade" a Graças Freitas. Também a Área Metropolitana do Porto, a Proteção Civil Distrital e a Associação Comercial do Porto apoiaram a posição do autarca. O PS/Porto considerou até "infeliz e completamente despropositada" a ideia de uma cerca sanitário ao Porto para combater a infeção da Covid-19 no concelho.

Esta segunda-feira, em conferência de imprensa, o secretário de Estado da Saúde, António Sales, disse que essa medida não faria "qualquer sentido", e garantiu que "não houve qualquer indicação da autoridade de Saúde nesse sentido".