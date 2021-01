Todos contam para fintar a pandemia em Matosinhos

Marisa Silva Hoje às 13:24 Facebook

Twitter

Partilhar

De olhos postos no computador e telefone ao ouvido, assim são os dias de Janete Henriques. Recém-formada em Medicina, está no seu ano comum do internato e, nos três meses ao serviço da Unidade de Saúde Pública de Matosinhos, tem a cargo a realização de inquéritos epidemiológicos, de forma a identificar e quebrar cadeias de transmissão da covid-19.

Em caso de sintomas ou teste positivo, há que recuar 48 horas na vida do paciente. Saber onde esteve, com quem esteve, o que fez. Se usou máscara ou não. O processo repete-se dia após dia.

Janete Henriques é uma das jovens de um leque de estudantes ou recém-licenciados em Medicina e Enfermagem que, no contexto pandémico, ajudaram a reforçar a equipa da Unidade de Saúde Pública de Matosinhos.