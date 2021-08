Transmissão sobe em dia com 12 mortes e nova descida da incidência

JN/Agências Hoje às 14:09 Facebook

Portugal registou 12 mortes e 2598 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas.

A Direção-Geral da Saúde registou 12 mortes e 2598 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, dados oficiais, 998547 pessoas ficaram infetadas e 17537 morreram por causas associadas ao vírus da SARS-CoV-2.

Nos hospitais, os internados descem pelo quarto dia consecutivo. Há 732 pessoas hospitalizadas, menos 22 do que na quinta-feira. Do total de acamados, 162 são considerados doentes graves, menos sete do que ontem.

Uma vítima mortal com menos de 30 anos

Segundo o boletim da DGS, uma das vítimas mortais reportadas esta sexta-feira era um jovem, tinham entre 20 e 29 anos. É a 13.ª vítima mortal neste escalão etário, que representa 0,07 % do total de óbitos a nível nacional.

Há, ainda, o registo da morte de dois homens sexagenários e outros dois septuagenários. Nesta última faixa etária, dos 70-79 anos, morreu ainda uma mulher, elevando para 3753 o total de vidas perdidas para a covid-19 neste escalão etário, que representa 21% do total nacional de vítimas da SARS-Cov-2.

Metade das vítimas mortais (seis, três homens e três mulheres) tinha mais de 80 anos. O escalão etário mais elevado continua a ser o mais penalizado pela covid-19, tendo perdido 11465 vidas, 65% do total nacional.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais afetada pela pandemia, somando o terceiro dia seguido com mais de mil casos. Com 1001 infeções, acumula 389989 casos e 7502 mortes, cinco das quais nas últimas 24 horas.

Destaque também para o Algarve, que reportou três óbitos esta sexta-feira, somando o quarto dia seguido com mais de 200 casos diários. Ao acumular 258 novas infeções, o extremo sul de Portugal regista 407 óbitos e 35848 casos desde o início da pandemia.

O Alentejo soma 35124 infeções e 997 óbitos, dos quais 118 infeções e duas mortes nas últimas 24 horas.

Os outros dois mortos foram registados na Região Norte, que acumula 5465 óbitos e 385439 casos de infeção por covid-19 desde o início da pandemia.

Nas Ilhas, os Açores registaram 53 novos casos casos, para um acumulado de 8101 infeções e 38 mortes desde o início da pandemia. A Madeira totaliza 11030 notificações, mais 36, e 72 mortos desde março de 2020.

Transmissão sobe e incidência desce

Sexta-feira é dia de matriz de risco, o esquema de cores que regista a taxa de incidência e o índice de transmissibilidade e que durante alguns meses serviu de orientação para as medidas de confinamento ao Governo.

A incidência desceu de 326,5 para 319,9 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes, a nível nacional, de quarta-feira para hoje. Descontando as ilhas, a descida foi de 331,6 para 324,6.

O índice de transmissão, o R(t) subiu pela terceira vez seguida, agora de 0,94 para 0,95, tanto a nível nacional como apenas continental, descontando as ilhas.