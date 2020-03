Troca de garrafas de plástico por talões de desconto já arrancou

Carla Soares Hoje às 16:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A recolha de embalagens de plástico não reutilizáveis de bebidas, através de máquinas automáticas, arrancou esta sexta-feira em 23 grandes superfícies comerciais de norte a sul do país, no âmbito de um projeto-piloto.

Os consumidores podem agora depositar nas máquinas automáticas embalagens de águas, sumos, refrigerantes ou bebidas alcoólicas e receberão, em troca, um talão de desconto por cada garrafa.

O talão de desconto depende da capacidade da embalagem que o consumidor devolve. São dois cêntimos para embalagens até meio litro e cinco cêntimos para capacidade superior, até dois litros. Estes valores podem depois ser utilizados em compras de valor igual ou superior, na loja onde as garrafas foram entregues, ou então doados a uma instituição de solidariedade social.

Segundo o comunicado do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, as máquinas foram instaladas na área de cada um dos sistemas de gestão de resíduos urbanos, atendendo a critérios de densidade populacional e de participação de grupos da grande distribuição.

O projeto conta com um financiamento de um milhão e 665 mil euros do Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e Ação Climática e resulta da candidatura de um consórcio liderado pela Associação Portuguesa dos Industriais de Águas Minerais Naturais e de Nascente.

"A atribuição de um prémio ao consumidor pela devolução das garrafas pretende incentivar a devolução de embalagens não reutilizáveis em plástico. Com este projeto, pretende garantir-se o encaminhamento para reciclagem de elevada qualidade, permitindo a incorporação em novas garrafas de bebidas, maximizando-se a circularidade dos materiais", refere ainda o Ministério.

Além disso, está previsto um plano de comunicação e de sensibilização para informar e esclarecer o consumidor sobre o tipo de embalagens abrangidas e as exigências aquando da sua deposição nas máquinas. Ou seja, não conterem líquidos ou outros produtos no interior, não serem espalmadas e estarem devidamente fechadas com as respetivas tampas, apresentando o código de barras legível.