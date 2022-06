Turismo tem "papel fundamental" na regeneração dos territórios

JN/Agências Hoje às 14:48 Facebook

A secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, disse, esta quarta-feira, em Pinhel, no distrito da Guarda, que o setor do turismo tem "um papel fundamental ao nível da regeneração dos territórios".

"O turismo é uma força de bem, é uma força para o bem. E, tem, naturalmente, uma responsabilidade imensa de projetar os territórios, mas também tem, sobretudo, uma responsabilidade de regenerar os territórios", considerou, garantindo que são poucos os setores de atividade que contribuem para a coesão territorial como o turismo e reconheceu que o setor tem "um papel fundamental ao nível da regeneração dos territórios".

A governante falava em Pinhel, onde assinalou o lançamento do concurso de concessão, no âmbito do programa Revive, para requalificação do edifício conhecido como Casa Grande, para fins turísticos.

Rita Marques referiu que hoje o turismo assumiu a responsabilidade de encontrar um operador económico que possa fazer daquele edifício "um espaço de todos". "Esta é uma grande responsabilidade que assiste ao turismo. E, portanto, estamos aqui, de corpo e alma, a mostrar que somos capazes de regenerar territórios", declarou.

No final da sessão, disse aos jornalistas que o concurso de concessão hoje lançado para a requalificação da Casa Grande prevê o pagamento de uma renda e contempla o compromisso do investidor "em fazer os investimentos necessários para remodelar o espaço, requalificar o espaço e colocá-lo com a oferta turística pretendida".

O presidente da Câmara de Pinhel, Rui Ventura, referiu que as suas expectativas em relação ao programa Revive são "muitas", numa altura em que o concelho "está claramente numa trajetória ascendente no que diz respeito à atração de turistas e consequentemente à atração de investimentos na área do turismo".

"O lançamento do Revive para a reabilitação da Casa Grande representa a esperança, por um lado, de recuperar um edifício emblemático e, por outro, de criar um tipo de oferta turística que ainda não temos e que será complementar aos vários projetos que foram surgindo ao longo dos últimos anos na cidade e no concelho", admitiu.

Segundo o autarca, a Casa Grande, também conhecida por "Solar dos Condes de Pinhel", que já acolheu os Paços do Concelho de Pinhel, é uma casa nobre barroca, que foi construída na primeira década do século XVIII junto à muralha.

O edifício, atualmente desocupado, que pertenceu à família Antas e Menezes, passou, posteriormente, para a família Noronha e Avilez, e, em finais do século XIX, foi vendido ao Conde de Pinhel.

O imóvel, que foi ocupado durante as Invasões Francesas, em 1810, tornou-se, no século XX, sede do Grémio da Lavoura e, nos anos 1973-1974 a cooperativa agrícola cedeu o espaço à Câmara Municipal de Pinhel.

A vice-presidente do Turismo de Portugal, Teresa Monteiro, também presente na sessão, lembrou que o programa Revive engloba, a nível nacional, um total de 52 imóveis.

O Revive é "um programa de sucesso", disse, indicando que estão 25 imóveis colocados a concurso, 19 com contratos assinados e dois com recuperação concluída e exploração iniciada (Coudelaria de Alter do Chão e Convento de São Paulo, Elvas).

O Hotel de Turismo da Guarda também foi incluído no programa, mas os dois concursos ficaram desertos.

A secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços disse que o processo está a ser tratado com o presidente da Câmara e que em breve serão anunciadas novidades.

Rita Marques também se deslocou ao município de Figueira de Castelo Rodrigo, tendo visitado Barca d'Alva e a Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo, onde participou na cerimónia da entrega do prémio "Best Tourism Villages UNWTO" à comunidade.