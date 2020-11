Um terço dos computadores pode não chegar às escolas em novembro

Ana Marcela (DV/JN) Hoje às 07:55 Facebook

Meo diz que não consegue entregar computadores se o regulador não atribuir novos números.

Os primeiros 100 mil terminais, com ligação à Internet móvel, deveriam começar a chegar em novembro às escolas para servir os alunos da ação social escolar. No entanto, cerca de um terço poderá não chegar a horas, caso a Meo não obtenha da Anacom os números da gama móvel que permitam dar Internet aos terminais que ganhou em concurso.

O regulador diz que "não recusou o pedido, exigindo apenas informação adicional porque existem regras em matéria de numeração e importa verificar o seu cumprimento. Em face dos 13,8 milhões de números móveis que estão atualmente atribuídos à Meo, a Anacom precisa de saber se os mesmos estão a ser efetiva e eficazmente geridos para poder aferir sobre a necessidade de atribuir novos números e poder tomar a decisão", justifica fonte oficial do regulador ao JN/Dinheiro Vivo.

Já a Altice não se conforma. "A pandemia da covid-19 obrigou a que os últimos meses do ano letivo 2019/ /20 fossem concluídos com o recurso ao ensino à distância, e perante a propagação do vírus no último mês é de máxima urgência que este projeto seja implementado, caso se tenha de vir a conjugar o ensino presencial e o ensino à distância", refere a Meo. Neste contexto, a Altice Portugal espera que o regulador "defina urgentemente o pedido de atribuição de numeração, uma vez que esta posição da Anacom está a bloquear a agilidade e a celeridade que a urgência do processo exige". A empresa acrescenta que "será lamentável se, por causa do Regulador das Comunicações em Portugal, a implementação da Escola Digital ficar comprometida".

Em julho, o Governo atribuiu, no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), cerca de 400 milhões de euros para a universalização da Escola Digital, dotando alunos e docentes, de equipamentos, como "computadores, conetividade e outros serviços conexos".

Em outubro, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, foi ao Parlamento, e adiantou que os primeiros equipamentos iriam chegar em novembro, com as escolas TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária) e os alunos da Ação Social Escolar a assumir prioridade.

100 mil computadores com Internet, prevê a Escola Digital que sejam atribuídos pela Vodafone, Nos e Altice, que ficou de entregar mais de 33 mil.

157 milhões de euros é quanto o programa vai custar este ano. Para o próximo, está prevista uma dotação adicional de 229 milhões para equipar as escolas.