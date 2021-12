Um terço dos infetados sem rastreamento dos contactos

Inês Schreck Hoje às 08:30 Facebook

Especialistas pedem mudanças na estratégia para acompanhar subida de infeções. Regiões Norte e Lisboa e Vale do Tejo formam militares para apoiarem Saúde Pública.

As dificuldades já estão à vista e vão agravar-se nos próximos dias. Os rastreadores dos casos de covid-19 e dos contactos destes infetados são poucos para as necessidades e mesmo que as equipas sejam reforçadas será difícil responder em tempo útil à esperada avalanche de novos casos que deverá resultar da conjugação da variante ómicron com os festejos de Natal. As regiões do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo estão a formar militares, mas já há especialistas a pedir mudanças na estratégia de rastreio.

Em Espanha, o sistema de rastreio de contactos entrou em rutura nos últimos dias, deixando diariamente milhares de pessoas sem convocatória para teste ou recomendação de isolamento. E, por cá, os atrasos começam a evidenciar-se.