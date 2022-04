Criança com suspeita de hepatite aguda internada no S. João

Inês Schreck Hoje às 18:46 Facebook

O Hospital de S. João, no Porto, tem um caso suspeito de hepatite aguda de origem desconhecida, o surto que já afetou cerca de 200 crianças em todo o mundo. É um menino de três anos que está internado desde domingo. Os resultados das análises, que deverão comprovar o caso, devem ser conhecidos nos próximos dias

Se os resultados confirmarem a suspeita será o primeiro caso da misteriosa hepatite aguda em Portugal. O surto começou no Reino Unido, que soma mais de uma centena de casos, e alastrou a vários países da Europa, incluindo Espanha, que tinha ontem um total de 13 casos, aos Estados Unidos (12), Israel (12) e Japão (1).

"Temos uma criança suspeita de hepatite aguda que ainda está a ser avaliada do ponto de vista laboratorial. Cumpre com os critérios que estão definidos para caso suspeito, por isso, ainda hoje será registada dessa forma, ainda que em termos clínicos a suspeita para este tipo de hepatite seja pouco robusta", afirmou Fernando Araújo.

Em declarações aos jornalistas, à margem do primeiro teste com veículos não tripulados realizado no hospital, o responsável afirmou que a criança, de três anos, está "estável" e que a sua evolução clínica está a ser acompanhada.

"Estão a ser determinadas algumas análises que poderão ajudar a determinar a etiologia desta hepatite", disse, acrescentando que alguns dos resultados dos exames laboratoriais vão ser conhecidos hoje e os restantes ao longo dos próximos dias.

Perante a proximidade dos casos, é expectável que Portugal venha a ter casos de hepatite aguda. Ainda esta quarta-feita, o virologista Celso Cunha afirmou, em declarações à Antena 1, que mais cedo ou mais tarde haverá casos de hepatite aguda em Portugal.

As incertezas sobre a origem da doença permanecem e a situação já foi considerada "preocupante" quer pela Comissão Europeia, quer pelo Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla inglesa).