Número de novos casos, incidência e R(t) sobem em dia com uma morte

Portugal reportou, esta quarta-feira, uma morte e 724 novos casos de covid-19. Taxa de incidência subiu para 66,4 casos por 100 mil habitantes e R(t) para 1,07.

Depois de na passada quarta-feira, 26 de maio, ter reportado 594 casos de infeção por SARS-CoV-2, o país regista hoje 724 infetados, o maior número desde o dia 6 de abril, em que foram reportados 874 casos. O número de novos casos também sobe em relação ao dia de ontem, em que foram reportadas 445 novas infeções.

Desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020, morreram 17026 pessoas com a doença e 850 262 ficaram infetadas com o novo coronavírus.

Mais de metade dos novos casos foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 368 nas últimas 24 horas. Seguem-se o Norte, com mais 212 casos, o Centro, com 64, o Algarve, com 32, os Açores, com 24, o Alentejo, com 22, e a Madeira, com dois.

A única morte registada no último dia foi registada no Norte e trata-se de um homem com idade entre 50 e 59 anos. Desde o início da pandemia, morreram com a doença 8943 homens e 8083 mulheres em Portugal.

Em relação aos internamentos, há menos quatro doentes em enfermaria, num total de 264, mas mais três em unidades de cuidados intensivos, que passam a ser 53.

Há ainda a registar mais 265 casos ativos (ontem tinham sido menos 233), elevando o total para 22965, e mais 439 contactos em vigilância, que sobem para 24928. Recuperaram da doença nas últimas 24 horas mais 458 pessoas, num total de 810 271 desde o início da pandemia.

Quanto à taxa de incidência, subiu de 63,3 para 66,4 casos por 100 mil habitantes a nível nacional (60,4 para 63,7 só no continente). O R(t) também subiu em relação aos dados divulgados na segunda-feira: 1,06 para 1,07 a nível nacional e 1,07 para 1,08 no continente.

Os dados do R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.