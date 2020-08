Uma morte na região de Lisboa e 167 casos de covid-19 em Portugal

Rita Salcedas Hoje às 14:30, atualizado às 14:42 Facebook

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais uma morte e 167 novos casos de covid-19. Há mais 247 recuperados. No total, 1740 pessoas morreram e 51.848 ficaram infetadas.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, morreu uma pessoa desde terça-feira, dia em que o balanço também tinha dado conta de um óbito, e que seguiu os zero óbitos de segunda-feira. A vítima mortal, que eleva para 1740 o número total de mortes por covid-19, é um homem com idade entre os 50 e os 59 anos, da região de Lisboa e Vale do Tejo, que totaliza 607 vítimas.

Novos casos duplicaram em Lisboa e Norte

Nas últimas 24 horas, foram registados mais 167 casos de infeção (ontem foram 112 e anteontem 106), havendo agora 51.848 infetados. Dos novos contágios, 116 registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo (que soma um total de 26.573 infetados), o que equivale a cerca de 69% do total, longe dos mais de 90% que a região chegou a representar diariamente no início do verão. Ainda assim, o número de novos infetados em Lisboa quase duplicou face ao de ontem (68).

O Norte seguiu a mesma tendência de Lisboa e Vale do Tejo e soma hoje mais 38 casos (de um total de 18.854), duas vezes mais do que o aumento anterior (19). A região Centro tem mais três casos (4478), o Alentejo mais sete (753) e o Algarve mais um (902). Os Açores e a Madeira têm mais um caso (170 e 118, respetivamente).

Menos doentes em hospitais e cuidados intensivos

Há, em todo o país, 384 pessoas a receber tratamento hospitalar (menos 17 do que ontem), 41 das quais em unidades de cuidados intensivos (menos três). Há, por outro lado, 37.565 casos recuperados, mais 247 do que ontem.