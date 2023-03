Utentes põem ADSE em Tribunal por causa do transporte de doentes

Mais de 30 beneficiários da ADSE vão recorrer a tribunal para contestar as alterações na comparticipação do transporte não urgente de doentes. Em causa está o facto de, a partir do dia 1 de abril, as deslocações para tratamentos, como é o caso da hemodiálise, deixarem de ser financiadas pela ADSE nas situações em que a prescrição do transporte é feita pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS). Passará, por isso, a ser o SNS a assegurar o serviço. Os beneficiários não concordam e recorreram a uma sociedade de advogados para tentar revogar a medida em tribunal.

Os utentes da ADSE admitem avançar, ainda, com uma queixa à Provedoria da Justiça. O objetivo é "manter os benefícios". A informação é avançada ao JN por Marisa Antunes, uma das advogadas que está a trabalhar no caso e que já reúne "entre 30 a 40" utentes. Todos fazem hemodiálise e estão "aflitos" com o impacto da mudança nas suas vidas.

Délia Gomes é uma das beneficiárias que vai contestar as alterações. Tem 74 anos, faz hemodiálise três vezes por semana e não esconde a revolta. "Ando a descontar para a ADSE para quê? Estou a perder benefícios. Isto altera completamente a nossa vida", criticou, considerando as mudanças uma "extrema injustiça".