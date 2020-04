Vacinação do sarampo em queda. Europa alerta para risco de surto

Carla Sofia Luz Hoje às 08:50 Facebook

Num mês, houve menos 13 mil bebés vacinados em Portugal, que já regista sete casos este ano.

A pandemia está a causar uma queda abrupta na vacinação e os surtos de sarampo são uma ameaça na Europa, registando-se já duas mortes na Bulgária. O alerta é do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. Portugal conta com sete casos nos primeiros dois meses de 2020. Quase tantos quantos foram diagnosticados ao longo do ano de 2019. E há muitos pais a adiar a vacinação contra o sarampo.

O medo de contrair o coronavírus na ida ao centro de saúde levou a uma descida abrupta na administração daquela vacina (a VASPR, que é dada aos 12 meses e aos cinco anos) no nosso país. Entre 15 de março e 15 de abril, o período de maior incidência da pandemia em território nacional, foram administradas menos 13277 vacinas contra o sarampo do que em igual período do ano passado. A vacinação das crianças é prioritária e esse apelo tem sido repetido pela Direção-Geral da Saúde [ler caixa], mas as estatísticas de monitorização da imunização, disponibilizadas pelo Serviço Nacional de Saúde, mostram um efeito diminuto na VASPR.