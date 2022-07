Valor proibitivo das rendas empurra famílias para a compra de casa

Diferenças ultrapassam os 300 euros. Apesar do aumento das taxas de juro, quando se escolhe um novo lar, fica mais barato ter um empréstimo ao banco.

O que é mais rentável? Comprar ou arrendar uma casa? Esta tem sido, desde sempre, a pergunta cada vez que decidimos dar o passo de sair de casa dos pais ou arriscar viver com maior independência.

Agora que a inflação está a níveis exorbitantes, em máximos desde há 30 anos, e o Banco Central Europeu decidiu aumentar as taxas diretoras este mês para 0,25%, a dúvida ainda é maior. Como seria de esperar, a resposta certa é sensível, pois depende de muitas variáveis, como o sítio, o tipo de casa, o perfil do inquilino ou proprietário e a situação económica do momento.