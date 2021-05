Ventura bate recordes de rejeição no Porto e entre os mais velhos

Rafael Barbosa Hoje às 08:05 Facebook

António Costa é um fenómeno de popularidade (é o único com saldo positivo na avaliação dos portugueses). André Ventura é um fenómeno de rejeição (é o único em que aumenta a percentagem de avaliações negativas).

Mas há outra novidade no barómetro da Aximage para o JN, DN e TSF que faz a avaliação aos líderes partidários: Catarina Martins ultrapassou Rui Rio, ainda que ambos mantenham um saldo negativo.

O líder do Chega destaca-se de todos os outros por causa dos 64% de avaliações negativas. A rejeição é muito elevada em todos os segmentos da amostra, em particular entre os residentes da Área Metropolitana do Porto, os que têm melhores rendimentos, e os cidadãos com mais de 65 anos.

Há aliás uma outra particularidade, relativamente aos mais velhos. Quando se tem apenas em conta a idade, este grupo é sempre o mais generoso nas avaliações positivas de todos os candidatos. Com a única exceção do líder da Direita radical.

Outra marca distintiva de Ventura tem a ver com a percentagem dos inquiridos que se refugiam na indiferença do "assim-assim": cerca de um terço na generalidade dos líderes, exceto no caso de Ventura, em que são apenas 11%.

Na luta pelo segundo lugar desta tabela, a Catarina Martins leva desta vez a melhor sobre Rui Rio, que regista uma quebra de dez pontos percentuais nas avaliações positivas. Se tivermos em conta apenas os segmentos partidários, o líder do PSD só consegue saldo positivo entre os seus. Já a coordenadora do Bloco tem saldo positivo em casa, mas também entre os eleitores socialistas e comunistas.

Voltando a António Costa, que é o líder destacado na avaliação de desempenho (com a vantagem evidente de ser primeiro-ministro e fugir à má fama de ser Oposição), os principais suportes estão nas áreas metropolitanas, nos mais velhos e nos mais pobres (sempre com uma percentagem de positivas acima dos 60 pontos).