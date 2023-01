Ventura começa Convenção com resposta a críticos: "Não tiveram força política"

O discurso de André Ventura que inaugurou a V Convenção do Chega, que se realiza até domingo em Santarém, foi em parte gasto a responder aos que o acusaram de sanear a Oposição interna. "Não tiveram força política", ripostou, no dia em que se soube que o dirigente e militante número dois, Nuno Afonso, vai deixar o Chega em protesto.

Em várias entrevistas, Nuno Afonso afirmou a intenção de abandonar o partido que ajudou a fundar devido aos "sucessivos atropelos das regras democráticas" protagonizados pelos que estão próximos de André Ventura. O último episódio prende-se com a mudança do método de eleição dos delegados à Convenção que deixou de fora todos os opositores internos. Ao JN, Nuno Afonso disse que "foi ultrapassada a linha vermelha da democracia e da transparência democrática", pelo que abandona o partido e mantém-se como vereador em Sintra, porém independente e desvinculado do partido.

No primeiro discurso da Convenção, André Ventura reagiu: "Nós tivemos um plenário na Batalha em que todos podiam participar. Vocês estiveram lá e não houve Oposição que aparecesse. Agora foi com outras regras e também não vieram. Querem o quê, que os vá buscar a casa?" E rematou: "Meus amigos, a verdade é só esta, não tiveram força política".

André Ventura lembrou que o Chega passou de sétimo partido para terceiro nas últimas eleições, cresceu em número de militantes e alcançou valores próximos dos 15% nas sondagens. "Este fim de semana vamos ver, mas eu acho que 99% dos militantes querem continuar esta trajetória de crescimento".

Com "sangue, suor, lágrimas e muita fé", André Ventura prometeu aos delegados da Convenção que, se for reeleito no sábado, vai "lutar com tudo" para "ultrapassar o PSD e liderar a Oposição. A sala, com metade dos lugares vazios, exultava. E Ventura continuava: "Nunca nenhum partido cresceu tanto em tão pouco tempo. Os portugueses pedem-nos uma luta sem tréguas contra a corrupção".

A meio do discurso, cantaram-se os parabéns ao líder (fez 40 anos na semana passada) e este prometia "ainda ter energia e forças para continuar a liderar este partido". Está dado o mote de lançamento da V Convenção do Chega que, com uma hora de atraso e sem Oposição interna, será a consagração de André Ventura embalado pelas sondagens.