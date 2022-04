Zelensky fala ao Parlamento português no dia 21 de abril

JN/Agências Hoje às 12:05, atualizado às 13:47 Facebook

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai participar por videoconferência numa sessão na Assembleia da República no dia 21 de abril.

A data foi acertada esta quarta-feira na conferência de líderes.

De acordo com Maria da Luz Rosinha, porta-voz da conferência de líderes, nessa sessão apenas discursarão o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa marcarão presença na sessão solene, que começará pelas 15 horas, e na qual haverá convidados, cuja lista está a ser organizada pelo protocolo do Estado.

Segundo a porta-voz da conferência de líderes, não serão abertas as galerias ao público nesse dia, nem haverá intervenções dos vários grupos parlamentares e deputados.

No dia 7 de abril, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, tinha informado que o chefe de Estado da Ucrânia aceitava falar ao parlamento português em data ainda a acertar.

"Recebi esta manhã a senhora embaixadora da Ucrânia em Lisboa [Ihna Ohnivets] que me transmitiu a disponibilidade do presidente Volodymyr Zelensky para participar numa sessão da Assembleia da República. A data será agora acertada", escreveu então o presidente da Assembleia da República na sua conta na rede social Twitter.

Na semana passada, na última reunião da conferência de líderes, a proposta do PAN de uma sessão parlamentar por videoconferência com o Presidente da Ucrânia foi aprovada por maioria, com a oposição do PCP.