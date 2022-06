Amber Heard diz que ainda ama Johnny Depp e manterá o testemunho até ao "dia em que morrer"

A atriz deu a primeira entrevista depois do veredicto do caso de difamação contra Johnny Depp e garantiu que não mudaria nada do testemunho.

Foi considerado o julgamento do ano e acabou por sorrir mais para Johnny Depp, já que Amber Heard foi condenada ao pagamento de 15 milhões de dólares (equivalente a 14,1 milhões de euros) - 10 milhões em indemnização por danos e cinco milhões de multa - ao ator. Agora, a estrela de "Aquaman" decidiu dar a primeira entrevista depois de saber o veredicto e não escondeu a tristeza pela decisão do júri. Depois de considerar o ex-marido um "ator fantástico" e o veredicto "injusto", Amber garantiu que não mudaria uma palavra do testemunho.

"Até ao dia da minha morte, vou manter cada palavra do meu testemunho. A grande maioria deste julgamento foi disputada nas redes sociais. Penso que mesmo para o jurado mais bem intencionado teria sido impossível evitar isto. Os advogados dele fizeram um trabalho melhor para distrair o júri das verdadeiras questões", começou por dizer em declarações à jornalista Savannah Guthrie, da NBC News, admitindo que fez "coisas horríveis" durante a relação com Johnny Depp.

"Como testemunhei sobre isto no depoimento, quando a tua vida está em risco, assumirás a culpa por coisas pelas quais não deves assumir culpa. Fiz e disse coisas horríveis ao longo da minha relação. Comportei-me de forma horrível, quase irreconhecível para mim própria. Tenho tanto arrependimento", acrescentou, sublinhando que "ainda ama" Johnny Depp.

"Sem dúvida que ainda o amo. Eu amo-o. Amei-o com todo o meu coração. Não tenho qualquer ressentimento ou má vontade em relação a ele. Sei que pode ser difícil entender isto ou pode ser muito fácil entender, para quem já amou alguém. Se temo ser processada novamente? Tenho medo de que, faça eu o que fizer, diga eu o que disser ou como o disser, cada passo que eu der vai apresentar outra oportunidade para este tipo de silenciamento. Creio que é isso que um processo por difamação faz: calar a nossa voz", concluiu.

Participação de Amber em "Aquaman 2" terá sido cortada

A atriz assumiu o papel de princesa Mera em 2018, tendo voltado a desempenhá-lo em, "Aquaman and the Lost Kingdom", que tem estreia prevista para 2023 mas, apesar das filmagens já terem terminado, há quem garanta que a participação de Amber na sequela tenha sido cortada depois de terminado o julgamento e de uma petição com mais de quatro milhões de assinaturas a pedir o afastamento da atriz do projeto. Segundo o site "Just Jared", que menciona várias fontes, as cenas de Amber Heard foram todas cortadas e serão regravadas com outra atriz, Nicole Kidman.

A equipa da atriz de 36 anos já veio, entretanto, negar as notícias. "O rumor continua a espalhar-se, tal como desde o primeiro dia - impreciso, insensível e ligeiramente louco", disse um representante de Amber em declarações ao "Daily Mail".