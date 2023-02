Grammys: transparências, folhos e cristais somam ousadia aos famosos

Sara Oliveira Hoje às 18:45 Facebook

Passadeira vermelha dominou atenções, reunindo visuais para todos os gostos, inclusive de uma marca portuguesa.

A cerimónia de entrega dos prémios mais importantes da música distingue os profissionais da indústria, inspirando todo um espetáculo paralelo e que vira holofotes para a passadeira vermelha. Anteontem, à porta da Crypto Arena, em Los Angeles, EUA, onde decorreu a 65.ª edição dos Grammy (ver mais na pág. 26), o desfile de celebridades não desiludiu, afirmando visuais distintos e a explosão de cores.

Por norma, as mulheres estão no centro das atenções, o que se confirmou, mas também houve homens em destaque, como é o caso de Harry Styles. Habituado a quebrar regras no que respeita a moda, o músico e ator exibiu um macacão multicolor com 250 mil cristais Swarovski em nove cores diferentes, da marca francesa Egonlab, executado à mão durante 150 horas.

A brasileira Anitta não levou para casa o prémio revelação, mas surpreendeu pela sofisticação do modelo vintage de 2003 e exclusivo da Versace. "A peça é única como eu", atirou em entrevista ao canal E!. Atenta às tendências, Taylor Swift apostou num conjunto de duas peças Roberto Cavalli, que combinou com joias Lorraine Schwartz e sapatos Giuseppe Zanotti. Já Adele brilhou com um vestido vermelho, com folhos nos ombros, da Louis Vuitton.

Bastante sensual, Jennifer Lopez posou com um vestido azul revestido de pedras preciosas da Gucci, que completou com acessórios Bulgari. Nomeada em várias categorias, Lizzo, estrela que atuou, manteve-se fiel ao seu estilo, surgindo com uma volumosa capa que lhe cobria o vestido-corpete laranja Dolce & Gabbana.

No meio de tanta excentricidade, ainda se apreciou design "made in Portugal", no caso da Ernest W. Baker (presença habitual no Portugal Fashion). Pharrell Williams e a mulher, Helen Lasichanh, elegeram conjuntos iguais, mas em cores diferentes, enquanto o nomeado Jack Harlow levou um fato bege, da autoria da dupla Inês Amorim e Reid Baker.