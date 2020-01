Harry e Meghan: os rebeldes da realeza britânica deixaram tudo em pólvora

Rita Salcedas Hoje às 20:45 Facebook

Depois de os duques de Sussex terem anunciado que iriam "recuar" nos deveres enquanto membros seniores da família real do Reino Unido, levantaram-se várias questões sobre a decisão, muito escrutinada por alguma imprensa do país e por acérrimos guardiães da tradição da realeza.

Que 2020 poderia trazer a já há muito anunciada - e ainda não concretizada - saída do Reino Unido da União Europeia, já se sabia. O que não se imaginava é que, antes de o acontecimento ter lugar, haveria primeiro outra saída, inesperada, desta feita no seio da família real, que acaba de perder duas das maiores estrelas: Harry e Meghan, o eterno rebelde da realeza britânica e a plebeia com quem casou e que muita tinta fez correr em certa imprensa do país.

Foi ontem que, através de um comunicado publicado no Instagram, os duques de Sussex - casados em maio de 2018 e pais de Archie desde maio do ano seguinte - anunciaram, ao fim de "muitos meses de reflexão e discussões internas", a decisão de passarem a "desempenhar um novo papel progressivo" dentro da instituição. Querem afastar-se "do papel de membros seniores da Família Real" e tornar-se "financeiramente independentes", continuando "a apoiar totalmente" Isabel II, mas divididos entre o Reino Unido e a América do Norte. Na prática, abdicarão do fundo público (Sovereign Grant)que cobre os custos da família real e entram para o mercado de trabalho. O Palácio de Buckingham - que não terá sido levado em conta na decisão - retorquiu com uma nota muito breve, na qual comentou que as "conversações" com os duques de Sussex estão numa "fase inicial" e que "essas questões são complicadas e demoram tempo a ser resolvidas".

Charles e William foram avisados 10 minutos antes, diz o "The Guardian"

O anúncio - no fim de uma pausa de seis semanas do casal no Reino Unido e Canadá - provocou inquietação pública e até levou o conhecido museu Madame Tussauds, em Londres, a separar as estátuas de cera de Harry e Meghan das restantes figuras da família real. Na vida real, já há muito se especulava que a relação entre todos estivesse abalada.

No Madame Tussauds, as estátuas de cera de Harry e Meghan foram isoladas das restantes da família real Foto: Andy Rain/EPA

Na edição online desta quinta-feira, o britânico "The Guardian" escreve que os duques "desafiaram as instruções da rainha de não divulgarem o anúncio bombástico (...) até que os detalhes dos planos fossem totalmente discutidos", revelando que enviaram uma cópia do comunicado aos príncipes Charles e William "apenas 10 minutos antes de este ser divulgado no Instagram". Já a agência de notícias Press Association e a Sky News dizem, citando fonte do Palácio, que a rainha e os sucessores querem uma "solução viável" para o futuro do casal "em dias, não semanas".

As primeiras páginas dos jornais - que pode consultar abaixo, uma a uma - foram obviamente dedicadas ao tema. O "Daily Mirror" escreveu, na capa, que a rainha não foi avisada da decisão e, em editorial, que isso "desrespeita" uma mulher "cuja vida foi dedicada ao sentido de dever e honra públicos", enquanto o "The Times" acusou Harry, sexto na linha de sucessão ao trono, de "petulância e cabeça quente". Outros, inspirados pelo termo "Brexit" e fazendo recair a responsabilidade da renúncia sobre a ex-atriz norte-americana, surgiram com o nome "Megxit". Do outro lado do Atlântico, o norte-americano "The New York Post" apresentou um desenho do casal, com ela de rolos na cabeça e cigarro na mão, e ele de roupão a beber uma cerveja.

Querem aproximar-se da imprensa

No novo site dos duques, onde esclarecem questões sobre "a nova fase", Harry e Meghan - que poderão continuar a usar esse título - dizem querer mudar a relação com a imprensa, "para garantir acesso aberto e diversificado" às suas futuras atividades, e notam que vão deixar de participar no sistema real que dá a alguns jornais acesso direto à família. O casal já tinha demonstrado insatisfação com a forma como os tabloides faziam essa cobertura e chegaram mesmo a processar várias marcas, acusando-as de lançarem uma "campanha implacável e maliciosa" contra a mulher de Harry, ele que sofreu na pele os "custos humanos" provocados pelos paparazzi, com a morte da mãe.

Redes sociais

